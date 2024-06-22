https://ria.ru/20240622/mitropolit-1954794382.html

Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла

Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла - РИА Новости, 22.06.2024

Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла

Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:34

2024-06-22T22:34

2024-06-22T22:37

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ближайшее время прибудет в Москву, сообщили в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ)."Двадцать второго июня 2024 года по ходатайству святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан… В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", – говорится в сообщении отдела.Ранее стало известно, что митрополит Ионафан отказался от обмена на украинских военнопленных и передачи в Россию.Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.В марте митрополит перенес инсульт.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html

https://ria.ru/20231215/patriarkh-1916118513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)