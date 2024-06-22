https://ria.ru/20240622/mitropolit-1954794382.html
Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла
Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла - РИА Новости, 22.06.2024
Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла
Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:34
2024-06-22T22:34
2024-06-22T22:37
религия
украина
москва
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ближайшее время прибудет в Москву, сообщили в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ)."Двадцать второго июня 2024 года по ходатайству святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан… В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", – говорится в сообщении отдела.Ранее стало известно, что митрополит Ионафан отказался от обмена на украинских военнопленных и передачи в Россию.Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.В марте митрополит перенес инсульт.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html
https://ria.ru/20231215/patriarkh-1916118513.html
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РИА Новости
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украина, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Украина, Москва, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Митрополита УПЦ Ионафана освободили по ходатайству патриарха Кирилла
Митрополит УПЦ Ионафан освобожден по просьбе патриарха Кирилла, приедет в Москву
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден 22 июня по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в ближайшее время прибудет в Москву, сообщили в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ).
"Двадцать второго июня 2024 года по ходатайству святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан… В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", – говорится в сообщении отдела.
Ранее стало известно, что митрополит Ионафан отказался от обмена на украинских военнопленных и передачи в Россию
.
Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины
и критику церковного раскола. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.
В марте митрополит перенес инсульт.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".