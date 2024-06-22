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Минздрав Газы назвал число убитых палестинцев с октября 2023 года
Минздрав Газы назвал число убитых палестинцев с октября 2023 года - РИА Новости, 22.06.2024
Минздрав Газы назвал число убитых палестинцев с октября 2023 года
Число убитых в палестинском секторе Газа в результате военных действий Израиля палестинцев превысило 37,5 тысячи, говорится в поступившем РИА Новости сообщении... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:04
2024-06-22T14:04
2024-06-22T14:43
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ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Число убитых в палестинском секторе Газа в результате военных действий Израиля палестинцев превысило 37,5 тысячи, говорится в поступившем РИА Новости сообщении палестинского минздрава в секторе Газа. "С седьмого октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 37 551 и 85 911 раненых. За последние 24 часа оккупационные войска совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в результате которых погиб 101 и 169 были ранены", - отмечается в сообщении. По данным минздрава, ряд пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240621/priznanie-1954643658.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Газы назвал число убитых палестинцев с октября 2023 года
Минздрав Газы: число убитых с октября 2023 года палестинцев превысило 37,5 тысяч