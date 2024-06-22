https://ria.ru/20240622/minoborony-1954714915.html

Группировка "Днепр" уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Группировка "Днепр" уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение трём украинским бригадам, противник потерял до 90 солдат и танк, также уничтожен полевой... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:54

2024-06-22T13:54

2024-06-22T13:54

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение трём украинским бригадам, противник потерял до 90 солдат и танк, также уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, четыре пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США", - добавили в Минобороны РФ. Также за сутки в зоне ответственности группировки уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240622/sever-1954714644.html

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работино

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины