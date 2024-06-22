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В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников - РИА Новости, 22.06.2024
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05:32 22.06.2024
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В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников - РИА Новости, 22.06.2024
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников
Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:32
2024-06-22T05:32
россия
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками, в составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления командирам и войскам закрытых каналов связи", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что для обеспечения безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули. "Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием: большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html
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россия, воздушно-десантные войска россии
Россия, Воздушно-десантные войска России
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников

МО: связисты Тульского соединения ВДВ активно сопровождают боевые подразделения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками, в составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления командирам и войскам закрытых каналов связи", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что для обеспечения безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули.
"Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием: большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили в ведомстве.
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