https://ria.ru/20240622/minoborony-1954657727.html
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников - РИА Новости, 22.06.2024
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников
Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:32
2024-06-22T05:32
2024-06-22T05:32
россия
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками, в составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления командирам и войскам закрытых каналов связи", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что для обеспечения безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули. "Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием: большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, воздушно-десантные войска россии
Россия, Воздушно-десантные войска России
В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников
МО: связисты Тульского соединения ВДВ активно сопровождают боевые подразделения
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками, в составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления командирам и войскам закрытых каналов связи", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что для обеспечения безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули.
"Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием: большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили в ведомстве.