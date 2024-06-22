https://ria.ru/20240622/minoborony-1954657727.html

В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников

В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников - РИА Новости, 22.06.2024

В Минобороны рассказали о работе тульских связистов-десантников

Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:32

2024-06-22T05:32

2024-06-22T05:32

россия

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделения связи Тульского соединения ВДВ в ходе спецоперации активно сопровождают боевые подразделения для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками, в составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления командирам и войскам закрытых каналов связи", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что для обеспечения безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули. "Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием: большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230701/geroy-1881599614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воздушно-десантные войска россии