https://ria.ru/20240622/minenergo-1954695026.html
Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы
Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы - РИА Новости, 22.06.2024
Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы
Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тысячи мегаватт в час,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:50
2024-06-22T11:50
2024-06-22T11:50
украина
европа
берлин (город)
герман галущенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тысячи мегаватт в час, сообщает в субботу министерство энергетики страны. "На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 33 559 МВт/ч. Экспорта не предвидится", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным компании, это наибольший суточный объем импорта электроэнергии в последние несколько дней. Так, 18 июня импорт из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он составил 28 тысяч мегаватт в час, затем он достиг 27,5 тысячи мегаватт в час, столько же он показал и накануне. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит. Владимир Зеленский, выступая ранее на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954400934.html
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украина, европа, берлин (город), герман галущенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украина, Европа, Берлин (город), Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы
Минэнерго Украины планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из Европы