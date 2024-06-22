https://ria.ru/20240622/mid-1954778055.html

МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару

МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару - РИА Новости, 22.06.2024

МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару

Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:02

2024-06-22T20:02

2024-06-22T20:12

россия

специальная военная операция на украине

украина

энергодар

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ударов ВСУ по Энергодару.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч"."Киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность", - подчеркивается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова ранее отметила, что Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар.

https://ria.ru/20240622/rogov-1954756513.html

россия

украина

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россия, украина, энергодар, мария захарова, вооруженные силы украины