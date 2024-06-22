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МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару - РИА Новости, 22.06.2024
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару
Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:02
2024-06-22T20:02
2024-06-22T20:12
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украина
энергодар
мария захарова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ударов ВСУ по Энергодару.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч"."Киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность", - подчеркивается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова ранее отметила, что Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар.
https://ria.ru/20240622/rogov-1954756513.html
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Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергодар, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару
МИД об атаках ВСУ по Энергодару: режим Зеленского демонстрирует свою сущность