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МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 22.06.2024 (обновлено: 20:12 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/mid-1954778055.html
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару - РИА Новости, 22.06.2024
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару
Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:02
2024-06-22T20:12
россия
специальная военная операция на украине
украина
энергодар
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ударов ВСУ по Энергодару.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч"."Киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность", - подчеркивается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Захарова ранее отметила, что Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар.
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россия, украина, энергодар, мария захарова, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Энергодар, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару

МИД об атаках ВСУ по Энергодару: режим Зеленского демонстрирует свою сущность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки Украины на Энергодар в очередной раз демонстрируют террористическую сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ударов ВСУ по Энергодару.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
«
"Киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность", - подчеркивается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Захарова ранее отметила, что Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар.
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Вчера, 17:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭнергодарМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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