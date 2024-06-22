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МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 22.06.2024
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18:23 22.06.2024 (обновлено: 19:06 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/mid-1954762607.html
МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар
МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 22.06.2024
МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар
Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:23
2024-06-22T19:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
энергодар
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар, сообщили в МИД РФ.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".&quot;Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары&quot;, - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.При этом отмечается: систематичность атак киевского режима на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ показывает курс "на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента".В комментарии подчеркивается, что режим Зеленского не впервые наглядно демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, это проявляется и в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения."Вынуждены констатировать, что сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать от спецслужб Украины сообщения, содержащие угрозы их жизни и здоровью. И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания персонала станции путем изматывающего шантажа и оказания сильнейшего психологического давления", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Энергодар, Запорожская АЭС
МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар

МИД: атаки на ЗАЭС показывают курс Киева на создание угрозы техногенных аварий

© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция Луч в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
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«

"Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

При этом отмечается: систематичность атак киевского режима на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ показывает курс "на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента".
В комментарии подчеркивается, что режим Зеленского не впервые наглядно демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, это проявляется и в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения.
"Вынуждены констатировать, что сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать от спецслужб Украины сообщения, содержащие угрозы их жизни и здоровью. И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания персонала станции путем изматывающего шантажа и оказания сильнейшего психологического давления", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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