МИД отреагировал на атаки ВСУ на Энергодар
МИД: атаки на ЗАЭС показывают курс Киева на создание угрозы техногенных аварий
© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные состоявшимся атакам беспилотников на Энергодар, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
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"Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
При этом отмечается: систематичность атак киевского режима на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ показывает курс "на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента".
В комментарии подчеркивается, что режим Зеленского не впервые наглядно демонстрирует полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, это проявляется и в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения.
"Вынуждены констатировать, что сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать от спецслужб Украины сообщения, содержащие угрозы их жизни и здоровью. И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания персонала станции путем изматывающего шантажа и оказания сильнейшего психологического давления", - добавляется в сообщении.