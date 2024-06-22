https://ria.ru/20240622/mezentsev-1954711306.html

Минск и Москва чтят подвиг народа СССР в ВОВ, заявил Мезенцев

Минск и Москва чтят подвиг народа СССР в ВОВ, заявил Мезенцев - РИА Новости, 22.06.2024

Минск и Москва чтят подвиг народа СССР в ВОВ, заявил Мезенцев

Белоруссия и Россия уважают подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, пока в Европе топчут могилы павших, заявил госсекретарь Союзного государства РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:32

2024-06-22T13:32

2024-06-22T13:32

союзное государство

белоруссия

россия

европа

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

владимир путин

союзное государство

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия уважают подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, пока в Европе топчут могилы павших, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Есть в Европе люди, которые топчут могилы павших… В буквальном смысле слова. Сносят памятники, а от нас требуют в совершенно хамской, безобразной манере прекратить говорить о войне, прекратить вспоминать эти годы, отступить и по сути дела сдаться", - сказал Мезенцев в Бресте во время презентации новой книги "Операция "Багратион" из издательского проекта Союзного Государства. Он подчеркнул, что ответ Белоруссии и России на это абсолютно понятен. "Мы видим, как сплоченно и последовательно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подчеркивают единство своей позиции по уважению подвига советского народа, победившего в той великой войне. Мы сегодня видим взаимодействие наших национальных лидеров, что обеспечивает качество взаимодействия, сотрудничества в Союзном Государстве", - подчеркнул госсекретарь. Он заметил, что экономическая интеграция помогает Белоруссии и России быть сильнее, противодействовать оказываемому Западом экономическому воздействию, которое является для стран вызовом, но не причиной отступить. Постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости в субботу, в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Это - третье издание в серии "Библиотека Союзного государства. Защищая Отечество". Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа.

https://ria.ru/20240622/belorussiya-1954703617.html

https://ria.ru/20240622/rassledovanie-1954691177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, европа, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, союзное государство, в мире