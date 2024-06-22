Минск и Москва чтят подвиг народа СССР в ВОВ, заявил Мезенцев
Мезенцев: Минск и Москва чтят подвиг народа СССР, пока в ЕС топчут могилы павших
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия уважают подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, пока в Европе топчут могилы павших, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Есть в Европе люди, которые топчут могилы павших… В буквальном смысле слова. Сносят памятники, а от нас требуют в совершенно хамской, безобразной манере прекратить говорить о войне, прекратить вспоминать эти годы, отступить и по сути дела сдаться", - сказал Мезенцев в Бресте во время презентации новой книги "Операция "Багратион" из издательского проекта Союзного Государства.
Он подчеркнул, что ответ Белоруссии и России на это абсолютно понятен. "Мы видим, как сплоченно и последовательно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подчеркивают единство своей позиции по уважению подвига советского народа, победившего в той великой войне. Мы сегодня видим взаимодействие наших национальных лидеров, что обеспечивает качество взаимодействия, сотрудничества в Союзном Государстве", - подчеркнул госсекретарь.
Он заметил, что экономическая интеграция помогает Белоруссии и России быть сильнее, противодействовать оказываемому Западом экономическому воздействию, которое является для стран вызовом, но не причиной отступить.
Постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости в субботу, в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Это - третье издание в серии "Библиотека Союзного государства. Защищая Отечество". Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа.