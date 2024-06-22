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В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места - РИА Новости, 22.06.2024
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Культура
 
15:49 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/mesta-1954738425.html
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места - РИА Новости, 22.06.2024
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места
В Санкт-Петербурге планируется привести в порядок все памятные места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:49
2024-06-22T15:49
культура
общество
санкт-петербург
ленинград
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется привести в порядок все памятные места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Память блокадного поэта Ольги Берггольц почтили в субботу в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Невском районе Петербурга. В ходе рабочей поездки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Палевский сад, где установлен памятник поэтессе, и возложил к нему цветы. На окраине Невской заставы прошли детские и юношеские годы Ольги Берггольц. В Палевском жилом массиве поддерживается традиция отмечать ее день рождения. Памятник в Палевском саду был открыт 16 мая 2015 года – к 105-летию со дня ее рождения. Авторы монумента изобразили Ольгу Берггольц на фоне гранитной стены, символизирующей осажденный город, на которой выбиты ее блокадные стихи. За последние годы в саду были проведены масштабные работы по обновлению и благоустройству. Установлено современное освещение - все светильники оборудованы светодиодными источниками света. Убрано аварийное оборудование на детской площадке и в 2023 году установлено новое, благоустроена спортивная площадка. "В саду установлен памятник Ольге Федоровне Берггольц. В следующем году ей исполняется 115 лет. Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Ольга Берггольц (1910-1975) — поэт, драматург, писательница и журналист. В блокадном Ленинграде работала в Литературно-драматической редакции ленинградского радио. Берггольц каждый день выходила в эфир, читала свои стихи, ставшие символом стойкости и мужества ленинградцев. Берггольц называли "музой блокадного Ленинграда" и его голосом. В осажденном городе она написала самые известные свои произведения – "Ленинградская поэма", "Февральский дневник", "Ленинградская тетрадь" и другие. Ольга Берггольц является автором памятных строк "Здесь лежат ленинградцы", выбитых на гранитных плитах Пискаревского мемориального кладбища в 1960 году.
https://ria.ru/20240524/astrakhan-1948156544.html
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общество, санкт-петербург, ленинград, александр беглов
Культура, Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Александр Беглов
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места

В Петербурге приведут в порядок памятные места, связанные с поэтессой Берггольц

CC BY-SA 4.0 / Тулип (cropped) / Санкт-Петербург — Палевский сад — Памятник О.Ф. БерггольПамятник Ольге Берггольц в Палевском саду
Памятник Ольге Берггольц в Палевском саду - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Тулип (cropped) / Санкт-Петербург — Палевский сад — Памятник О.Ф. Бергголь
Памятник Ольге Берггольц в Палевском саду
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется привести в порядок все памятные места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Память блокадного поэта Ольги Берггольц почтили в субботу в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Невском районе Петербурга. В ходе рабочей поездки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Палевский сад, где установлен памятник поэтессе, и возложил к нему цветы.
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Памятник поэту Расулу Гамзатову открыли в Астрахани
24 мая, 15:44
На окраине Невской заставы прошли детские и юношеские годы Ольги Берггольц. В Палевском жилом массиве поддерживается традиция отмечать ее день рождения.
Памятник в Палевском саду был открыт 16 мая 2015 года – к 105-летию со дня ее рождения. Авторы монумента изобразили Ольгу Берггольц на фоне гранитной стены, символизирующей осажденный город, на которой выбиты ее блокадные стихи. За последние годы в саду были проведены масштабные работы по обновлению и благоустройству. Установлено современное освещение - все светильники оборудованы светодиодными источниками света. Убрано аварийное оборудование на детской площадке и в 2023 году установлено новое, благоустроена спортивная площадка.
"В саду установлен памятник Ольге Федоровне Берггольц. В следующем году ей исполняется 115 лет. Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Ольга Берггольц (1910-1975) — поэт, драматург, писательница и журналист. В блокадном Ленинграде работала в Литературно-драматической редакции ленинградского радио. Берггольц каждый день выходила в эфир, читала свои стихи, ставшие символом стойкости и мужества ленинградцев. Берггольц называли "музой блокадного Ленинграда" и его голосом. В осажденном городе она написала самые известные свои произведения – "Ленинградская поэма", "Февральский дневник", "Ленинградская тетрадь" и другие. Ольга Берггольц является автором памятных строк "Здесь лежат ленинградцы", выбитых на гранитных плитах Пискаревского мемориального кладбища в 1960 году.
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