https://ria.ru/20240622/mesta-1954738425.html
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места - РИА Новости, 22.06.2024
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места
В Санкт-Петербурге планируется привести в порядок все памятные места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, сообщила пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:49
2024-06-22T15:49
2024-06-22T15:49
культура
общество
санкт-петербург
ленинград
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954738005_366:92:1654:816_1920x0_80_0_0_a25fe01c6852d26d69f776ad9b39c2ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется привести в порядок все памятные места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Память блокадного поэта Ольги Берггольц почтили в субботу в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Невском районе Петербурга. В ходе рабочей поездки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Палевский сад, где установлен памятник поэтессе, и возложил к нему цветы. На окраине Невской заставы прошли детские и юношеские годы Ольги Берггольц. В Палевском жилом массиве поддерживается традиция отмечать ее день рождения. Памятник в Палевском саду был открыт 16 мая 2015 года – к 105-летию со дня ее рождения. Авторы монумента изобразили Ольгу Берггольц на фоне гранитной стены, символизирующей осажденный город, на которой выбиты ее блокадные стихи. За последние годы в саду были проведены масштабные работы по обновлению и благоустройству. Установлено современное освещение - все светильники оборудованы светодиодными источниками света. Убрано аварийное оборудование на детской площадке и в 2023 году установлено новое, благоустроена спортивная площадка. "В саду установлен памятник Ольге Федоровне Берггольц. В следующем году ей исполняется 115 лет. Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Ольга Берггольц (1910-1975) — поэт, драматург, писательница и журналист. В блокадном Ленинграде работала в Литературно-драматической редакции ленинградского радио. Берггольц каждый день выходила в эфир, читала свои стихи, ставшие символом стойкости и мужества ленинградцев. Берггольц называли "музой блокадного Ленинграда" и его голосом. В осажденном городе она написала самые известные свои произведения – "Ленинградская поэма", "Февральский дневник", "Ленинградская тетрадь" и другие. Ольга Берггольц является автором памятных строк "Здесь лежат ленинградцы", выбитых на гранитных плитах Пискаревского мемориального кладбища в 1960 году.
https://ria.ru/20240524/astrakhan-1948156544.html
https://ria.ru/20231013/skulptura-1902609852.html
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954738005_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_50915008ba359a6b3b160b12e524298f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, ленинград, александр беглов
Культура, Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Александр Беглов
В Петербурге приведут в порядок связанные с Ольгой Берггольц памятные места
В Петербурге приведут в порядок памятные места, связанные с поэтессой Берггольц
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге планируется привести в порядок все памятные места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Память блокадного поэта Ольги Берггольц почтили в субботу в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Невском районе Петербурга. В ходе рабочей поездки губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
посетил Палевский сад, где установлен памятник поэтессе, и возложил к нему цветы.
На окраине Невской заставы прошли детские и юношеские годы Ольги Берггольц. В Палевском жилом массиве поддерживается традиция отмечать ее день рождения.
Памятник в Палевском саду был открыт 16 мая 2015 года – к 105-летию со дня ее рождения. Авторы монумента изобразили Ольгу Берггольц на фоне гранитной стены, символизирующей осажденный город, на которой выбиты ее блокадные стихи. За последние годы в саду были проведены масштабные работы по обновлению и благоустройству. Установлено современное освещение - все светильники оборудованы светодиодными источниками света. Убрано аварийное оборудование на детской площадке и в 2023 году установлено новое, благоустроена спортивная площадка.
"В саду установлен памятник Ольге Федоровне Берггольц. В следующем году ей исполняется 115 лет. Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Ольга Берггольц (1910-1975) — поэт, драматург, писательница и журналист. В блокадном Ленинграде
работала в Литературно-драматической редакции ленинградского радио. Берггольц каждый день выходила в эфир, читала свои стихи, ставшие символом стойкости и мужества ленинградцев. Берггольц называли "музой блокадного Ленинграда" и его голосом. В осажденном городе она написала самые известные свои произведения – "Ленинградская поэма", "Февральский дневник", "Ленинградская тетрадь" и другие. Ольга Берггольц является автором памятных строк "Здесь лежат ленинградцы", выбитых на гранитных плитах Пискаревского мемориального кладбища в 1960 году.