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Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала - РИА Новости, 22.06.2024
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17:00 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/medvedev-1954750634.html
Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала
Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала - РИА Новости, 22.06.2024
Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала для англоязычной аудитории - день, с которого РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:00
2024-06-22T17:00
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала для англоязычной аудитории - день, с которого началась борьба с нацистской Германией, закончившаяся победой над фашизмом, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов, отметив, что Telegram не ограничивает размер публикаций. В России 22 июня отмечают День памяти и скорби - день, когда нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз. "Поскольку в социальной сети X нет возможности публиковать длинные тексты, было принято решение завести отдельный Telegram-канал для англоязычной аудитории. Дата выбрана символическая - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, начала борьбы с нацистской Германией и начала пути к победе над фашизмом", - сказал Осипов. В субботу Медведев сообщил, что завел отдельный Telegram-канал на английском языке. Он также опубликовал свой первый англоязычный пост на 1319 символов. Ранее для обращения к англоязычной аудитории Медведев в основном использовал площадку социальной сети X, где существует ограничение по количеству символов для публикаций. Сегодня публиковать длинные посты в соцсети X могут только пользователи, авторизованные как сотрудники верифицированных организаций, а также платные подписчики. Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. Медведев также ранее отмечал, что ему пришлось столкнуться с дискриминацией: соцсеть в 2023 году ограничила показ одной из его записей. Зампред Совбеза также говорил, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, которая предала итоги Второй мировой войны, и подчеркивал, что власти РФ сделают все, чтобы уберечь страну от агрессоров-неонацистов, а также обеспечить благополучие россиян.
https://ria.ru/20240622/medvedev-1954724857.html
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944914767.html
https://ria.ru/20230922/istorii-1898101454.html
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общество, технологии, россия, германия, европа, дмитрий медведев, олег осипов, telegram
Общество, Технологии, Россия, Германия, Европа, Дмитрий Медведев, Олег Осипов, Telegram
Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала

Помощник Медведева объяснил выбор даты для запуска его англоязычного Telegram

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала для англоязычной аудитории - день, с которого началась борьба с нацистской Германией, закончившаяся победой над фашизмом, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов, отметив, что Telegram не ограничивает размер публикаций.
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби - день, когда нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram
Вчера, 14:42
"Поскольку в социальной сети X нет возможности публиковать длинные тексты, было принято решение завести отдельный Telegram-канал для англоязычной аудитории. Дата выбрана символическая - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, начала борьбы с нацистской Германией и начала пути к победе над фашизмом", - сказал Осипов.
В субботу Медведев сообщил, что завел отдельный Telegram-канал на английском языке. Он также опубликовал свой первый англоязычный пост на 1319 символов.
Ранее для обращения к англоязычной аудитории Медведев в основном использовал площадку социальной сети X, где существует ограничение по количеству символов для публикаций. Сегодня публиковать длинные посты в соцсети X могут только пользователи, авторизованные как сотрудники верифицированных организаций, а также платные подписчики.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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9 мая, 12:30
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. Медведев также ранее отмечал, что ему пришлось столкнуться с дискриминацией: соцсеть в 2023 году ограничила показ одной из его записей.
Зампред Совбеза также говорил, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, которая предала итоги Второй мировой войны, и подчеркивал, что власти РФ сделают все, чтобы уберечь страну от агрессоров-неонацистов, а также обеспечить благополучие россиян.
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ОбществоТехнологииРоссияГерманияЕвропаДмитрий МедведевОлег ОсиповTelegram
 
 
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