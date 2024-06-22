https://ria.ru/20240622/medvedev-1954750634.html

Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала

Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала - РИА Новости, 22.06.2024

Медведев выбрал символическую дату для старта англоязычного Telegram-канала

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала для англоязычной аудитории - день, с которого РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:00

2024-06-22T17:00

2024-06-22T17:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала для англоязычной аудитории - день, с которого началась борьба с нацистской Германией, закончившаяся победой над фашизмом, сообщил РИА Новости помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов, отметив, что Telegram не ограничивает размер публикаций. В России 22 июня отмечают День памяти и скорби - день, когда нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз. "Поскольку в социальной сети X нет возможности публиковать длинные тексты, было принято решение завести отдельный Telegram-канал для англоязычной аудитории. Дата выбрана символическая - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, начала борьбы с нацистской Германией и начала пути к победе над фашизмом", - сказал Осипов. В субботу Медведев сообщил, что завел отдельный Telegram-канал на английском языке. Он также опубликовал свой первый англоязычный пост на 1319 символов. Ранее для обращения к англоязычной аудитории Медведев в основном использовал площадку социальной сети X, где существует ограничение по количеству символов для публикаций. Сегодня публиковать длинные посты в соцсети X могут только пользователи, авторизованные как сотрудники верифицированных организаций, а также платные подписчики. Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. Медведев также ранее отмечал, что ему пришлось столкнуться с дискриминацией: соцсеть в 2023 году ограничила показ одной из его записей. Зампред Совбеза также говорил, что Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, которая предала итоги Второй мировой войны, и подчеркивал, что власти РФ сделают все, чтобы уберечь страну от агрессоров-неонацистов, а также обеспечить благополучие россиян.

https://ria.ru/20240622/medvedev-1954724857.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944914767.html

https://ria.ru/20230922/istorii-1898101454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, германия, европа, дмитрий медведев, олег осипов, telegram