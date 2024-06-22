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Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 22.06.2024
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13:27 22.06.2024 (обновлено: 13:29 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/medvedev-1954710384.html
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 22.06.2024
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:27
2024-06-22T13:29
общество
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россия
дмитрий медведев
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония прошла в Александровском саду. Ранее в субботу венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент России Владимир Путин. Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html
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общество, москва, россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин
Общество, Москва, Россия, Дмитрий Медведев, Великая Отечественная война (1941-1945), Владимир Путин
Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония прошла в Александровском саду.
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Вчера, 02:05
Ранее в субботу венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент России Владимир Путин.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
Акции Линия памяти и Вахта памяти. Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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00:12
 
ОбществоМоскваРоссияДмитрий МедведевВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир Путин
 
 
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