https://ria.ru/20240622/medvedev-1954710384.html

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 22.06.2024

Медведев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:27

2024-06-22T13:27

2024-06-22T13:29

общество

москва

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дмитрий медведев

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщил корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония прошла в Александровском саду. Ранее в субботу венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент России Владимир Путин. Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

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общество, москва, россия, дмитрий медведев, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин