https://ria.ru/20240622/medvedev-1954708779.html

Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм

Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм - РИА Новости, 22.06.2024

Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм

Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте"... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:18

2024-06-22T13:18

2024-06-22T13:44

россия

дмитрий медведев

в мире

европа

ссср

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В публикации Медведев отметил, что Россия никогда не забудет ту цену, которую народ СССР заплатил за свободу и независимость государства во время Великой Отечественной войны, его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти."Сделаем всё, чтобы уберечь нашу родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов её граждан", - написал Медведев.Зампред Совбеза добавил, что враги России "будут повержены".Ранее Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240621/medvedev-1954433419.html

https://ria.ru/20240617/medvedev-1953383270.html

россия

европа

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире, европа, ссср, владимир путин