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Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм - РИА Новости, 22.06.2024
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13:18 22.06.2024 (обновлено: 13:44 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/medvedev-1954708779.html
Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм
Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм - РИА Новости, 22.06.2024
Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм
Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте"... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:18
2024-06-22T13:44
россия
дмитрий медведев
в мире
европа
ссср
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В публикации Медведев отметил, что Россия никогда не забудет ту цену, которую народ СССР заплатил за свободу и независимость государства во время Великой Отечественной войны, его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти."Сделаем всё, чтобы уберечь нашу родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов её граждан", - написал Медведев.Зампред Совбеза добавил, что враги России "будут повержены".Ранее Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240621/medvedev-1954433419.html
https://ria.ru/20240617/medvedev-1953383270.html
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россия, дмитрий медведев, в мире, европа, ссср, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Европа, СССР, Владимир Путин
Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм

Медведев: сделаем все, чтобы уберечь Россию от агрессоров-неонацистов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В публикации Медведев отметил, что Россия никогда не забудет ту цену, которую народ СССР заплатил за свободу и независимость государства во время Великой Отечественной войны, его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Медведев назвал США оборзевшими
Вчера, 09:18
"Сделаем всё, чтобы уберечь нашу родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов её граждан", - написал Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что враги России "будут повержены".
Ранее Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Медведев предложил обсудить ответственность Запада за военные преступления
17 июня, 12:22
 
РоссияДмитрий МедведевВ миреЕвропаСССРВладимир Путин
 
 
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