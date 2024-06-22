Медведев заявил, что Россия проводит СВО, чтобы искоренить фашизм
Медведев: сделаем все, чтобы уберечь Россию от агрессоров-неонацистов
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В публикации Медведев отметил, что Россия никогда не забудет ту цену, которую народ СССР заплатил за свободу и независимость государства во время Великой Отечественной войны, его огромную роль в уничтожении гитлеровской машины смерти.
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"Сделаем всё, чтобы уберечь нашу родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов её граждан", - написал Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что враги России "будут повержены".
Ранее Медведев в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.