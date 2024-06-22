Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд
Экс-президент Франции Олланд заявил, что макронизму в стране пришел конец
Экс президент Франции Франсуа Олланд . Архивное фото
ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Макронизму во Франции пришёл конец, заявил в субботу бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах.
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"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер – ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс.
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Эдуар Филипп возглавляет центристскую партию "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию. Ранее политик заявил, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По мнению Филиппа, Макрон, который в 2022 году не сумел получить абсолютного большинства на выборах в парламент, получит еще меньше мест после нового голосования.
На этом фоне Олланд заявил, что пришло время для переустройства в стране. По словам экс-президента, макронизм дорого обошёлся Франции в политическом плане, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.
На прошлой неделе Франсуа Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.