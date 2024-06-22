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Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд - РИА Новости, 22.06.2024
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17:59 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/makronizm-1954758892.html
Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд
Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд - РИА Новости, 22.06.2024
Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд
Макронизму во Франции пришёл конец, заявил в субботу бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:59
2024-06-22T17:59
в мире
франция
франсуа олланд
филипп (король бельгии)
европарламент
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ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Макронизму во Франции пришёл конец, заявил в субботу бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах. "Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер – ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс. Эдуар Филипп возглавляет центристскую партию "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию. Ранее политик заявил, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По мнению Филиппа, Макрон, который в 2022 году не сумел получить абсолютного большинства на выборах в парламент, получит еще меньше мест после нового голосования. На этом фоне Олланд заявил, что пришло время для переустройства в стране. По словам экс-президента, макронизм дорого обошёлся Франции в политическом плане, нанеся ущерб партиям и общественному мнению. На прошлой неделе Франсуа Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента). На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240621/makron-1954638750.html
https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html
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в мире, франция, франсуа олланд, филипп (король бельгии), европарламент
В мире, Франция, Франсуа Олланд, Филипп (король Бельгии), Европарламент
Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд

Экс-президент Франции Олланд заявил, что макронизму в стране пришел конец

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс президент Франции Франсуа Олланд
Экс президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс президент Франции Франсуа Олланд . Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 июн – РИА Новости. Макронизму во Франции пришёл конец, заявил в субботу бывший президент Франсуа Олланд, возглавлявший страну в 2012-2017 годах.
«
"Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер – ред.) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс.
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Ле Пен рассказала, когда Макрон может уйти в отставку
21 июня, 22:28
Эдуар Филипп возглавляет центристскую партию "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию. Ранее политик заявил, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По мнению Филиппа, Макрон, который в 2022 году не сумел получить абсолютного большинства на выборах в парламент, получит еще меньше мест после нового голосования.
На этом фоне Олланд заявил, что пришло время для переустройства в стране. По словам экс-президента, макронизм дорого обошёлся Франции в политическом плане, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.
На прошлой неделе Франсуа Олланд объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента).
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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17 июня, 15:24
 
В миреФранцияФрансуа ОлландФилипп (король Бельгии)Европарламент
 
 
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