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Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте - РИА Новости, 22.06.2024
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02:39 22.06.2024 (обновлено: 06:00 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/maduro-1954652472.html
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте - РИА Новости, 22.06.2024
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:39
2024-06-22T06:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими кандидатами в президенты соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, намерены организовать после голосования беспорядки и государственный переворот."Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь... Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — Прим. Ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.Восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего лидера Мадуро, подписали накануне соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В церемонии не приняли участие кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес.Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
https://ria.ru/20240520/iran-1947095175.html
https://ria.ru/20240420/venesuela-1941181539.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте

Мадуро обвинил правых оппозиционеров Гонсалеса и Маркеса в подготовке переворота

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими кандидатами в президенты соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, намерены организовать после голосования беспорядки и государственный переворот.
"Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь... Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — Прим. Ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Мадуро потрясен известием о гибели Раиси
20 мая, 08:21
Восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего лидера Мадуро, подписали накануне соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В церемонии не приняли участие кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
Флаг Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Оппозиция Венесуэлы назвала имя кандидата на пост президента
20 апреля, 05:56
 
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