https://ria.ru/20240622/maduro-1954652472.html

Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте

Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте - РИА Новости, 22.06.2024

Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T02:39

2024-06-22T02:39

2024-06-22T06:00

в мире

венесуэла

николас мадуро

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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими кандидатами в президенты соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, намерены организовать после голосования беспорядки и государственный переворот."Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь... Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — Прим. Ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.Восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего лидера Мадуро, подписали накануне соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В церемонии не приняли участие кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес.Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.

https://ria.ru/20240520/iran-1947095175.html

https://ria.ru/20240420/venesuela-1941181539.html

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в мире, венесуэла, николас мадуро