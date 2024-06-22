https://ria.ru/20240622/maduro-1954652472.html
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте - РИА Новости, 22.06.2024
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:39
2024-06-22T02:39
2024-06-22T06:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими кандидатами в президенты соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, намерены организовать после голосования беспорядки и государственный переворот."Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь... Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — Прим. Ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.Восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего лидера Мадуро, подписали накануне соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В церемонии не приняли участие кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес.Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.
https://ria.ru/20240520/iran-1947095175.html
https://ria.ru/20240420/venesuela-1941181539.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте
Мадуро обвинил правых оппозиционеров Гонсалеса и Маркеса в подготовке переворота
МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими кандидатами в президенты соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов, намерены организовать после голосования беспорядки и государственный переворот.
"Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору. Из десяти кандидатов подписали восемь... Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома — Прим. Ред.) и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот", — заявил Мадуро, выступая перед сторонниками в штате Монагас, трансляция велась в YouTube-канале президента.
Восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего лидера Мадуро, подписали накануне соглашение об отказе от насилия как политического инструмента и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В церемонии не приняли участие кандидат объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший зампредседателя избирательного совета Энрике Маркес.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля. Регистрация кандидатов была завершена в апреле, в бюллетенях в день голосования будут представлены кандидаты большинства политических движений, включая претендента от объединенной крайне правой оппозиции.