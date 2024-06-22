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Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 22.06.2024
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться
Бойцы отряда "Викинг" ВС РФ с помощью дронов рассылают украинским военным листовки, давая им шанс сдаться, рассказал РИА Новости руководитель исполкома... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:05
2024-06-22T07:05
2024-06-22T07:05
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Бойцы отряда "Викинг" ВС РФ с помощью дронов рассылают украинским военным листовки, давая им шанс сдаться, рассказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко. "Наши бойцы дарят второй шанс на жизнь несчастным украинцам, которых насильно гонят на убой. С помощью дронов, которые мы предоставили, "викинги" доставляют листовки на позиции врага", - рассказал собеседник агентства. В обращении к ВСУ, в частности, говорится, что украинские солдаты, желающие прекратить воевать и вернуться к своим семьям, должны настроить частоту 149.200 и вызвать "Волгу". "Это будет сигналом о вашем желании сдаться", - говорится в листовке. РИА Новости предоставили видео с одним из украинских бойцов, сдавшихся в плен в Запорожской области после получения подобного "послания" с дроном. Он отметил, что в плену к нему относятся нормально.
https://ria.ru/20240621/putin-1954541144.html
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Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться
Боец ВС РФ: спецназ дронами доставляет листовки военным ВСУ с призывом сдаться