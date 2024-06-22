Рейтинг@Mail.ru
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/listovki-1954661670.html
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 22.06.2024
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться
Бойцы отряда "Викинг" ВС РФ с помощью дронов рассылают украинским военным листовки, давая им шанс сдаться, рассказал РИА Новости руководитель исполкома... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:05
2024-06-22T07:05
специальная военная операция на украине
в мире
ростовская область
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Бойцы отряда "Викинг" ВС РФ с помощью дронов рассылают украинским военным листовки, давая им шанс сдаться, рассказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко. "Наши бойцы дарят второй шанс на жизнь несчастным украинцам, которых насильно гонят на убой. С помощью дронов, которые мы предоставили, "викинги" доставляют листовки на позиции врага", - рассказал собеседник агентства. В обращении к ВСУ, в частности, говорится, что украинские солдаты, желающие прекратить воевать и вернуться к своим семьям, должны настроить частоту 149.200 и вызвать "Волгу". "Это будет сигналом о вашем желании сдаться", - говорится в листовке. РИА Новости предоставили видео с одним из украинских бойцов, сдавшихся в плен в Запорожской области после получения подобного "послания" с дроном. Он отметил, что в плену к нему относятся нормально.
https://ria.ru/20240621/putin-1954541144.html
https://ria.ru/20240414/vsu-1939904700.html
ростовская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ростовская область, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ростовская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Спецназ дронами доставляет боевикам ВСУ листовки с призывом сдаться

Боец ВС РФ: спецназ дронами доставляет листовки военным ВСУ с призывом сдаться

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Бойцы отряда "Викинг" ВС РФ с помощью дронов рассылают украинским военным листовки, давая им шанс сдаться, рассказал РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.
"Наши бойцы дарят второй шанс на жизнь несчастным украинцам, которых насильно гонят на убой. С помощью дронов, которые мы предоставили, "викинги" доставляют листовки на позиции врага", - рассказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на СВО
Вчера, 15:24
В обращении к ВСУ, в частности, говорится, что украинские солдаты, желающие прекратить воевать и вернуться к своим семьям, должны настроить частоту 149.200 и вызвать "Волгу".
"Это будет сигналом о вашем желании сдаться", - говорится в листовке.
РИА Новости предоставили видео с одним из украинских бойцов, сдавшихся в плен в Запорожской области после получения подобного "послания" с дроном. Он отметил, что в плену к нему относятся нормально.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР
14 апреля, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРостовская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала