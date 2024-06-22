https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

"Весь город в шоке". Чем обернулось громкое убийство школьницы в Кузбассе

"Весь город в шоке". Чем обернулось громкое убийство школьницы в Кузбассе - РИА Новости, 22.06.2024

"Весь город в шоке". Чем обернулось громкое убийство школьницы в Кузбассе

Ушла на прогулку и не вернулась — кемеровские следователи разбираются в уголовном деле о гибели шестиклассницы, пропавшей 18 июня. О том, что уже выяснилось, —... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:08

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Ушла на прогулку и не вернулась — кемеровские следователи разбираются в уголовном деле о гибели шестиклассницы, пропавшей 18 июня. О том, что уже выяснилось, — в материале РИА Новости.Старый коллекторВо вторник вечером весь гарнизон отдела полиции города Топки подняли по тревоге — исчезла 12-летняя Кристина (имя несовершеннолетней изменено). По словам матери, утром девочка, как обычно, отправилась в школьный лагерь. Домой не вернулась. Телефон отключен.Последней, кто с ней общался, была одноклассница. После смены они вместе дошли до магазина — и по домам.К поискам, помимо полицейских и родных, приступили сотни волонтеров и просто неравнодушных людей. Ориентировки с фотографиями опубликовали во всех городских пабликах и телеграм-каналах. Пока одни прочесывали заброшенные здания, другие на автомобилях обследовали окрестности. Топки со всех сторон окружен лесами, места глухие.Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Из Кемерово прислали дополнительные спасательные отряды и следственно-оперативную группу с опытными сотрудниками уголовного розыска и СК.Семья благополучная, никаких жалоб из органов опеки не поступало. Поскольку Кристина из дома самовольно никогда не уходила, основной сразу стала криминальная версия."Мой муж работает на водоканале, — рассказывает местная жительница Елена. — Утром 19 июня он явился на смену, а там уже несколько оперативников изучают записи с видеокамер".Сюда — по адресу Советская, 58, — полицейские пришли неслучайно. Кристину накануне видели неподалеку. Спустя час худшие опасения подтвердились.В люке рядом со зданием обнаружили тело подростка. Силовики сразу поняли: ее убили.Темное прошлоеКамеры наблюдения водоканала зафиксировали, как к девочке подходит мужчина, хватает за руку. Его быстро нашли: он прятался в соседней полуразрушенной котельной, откуда внимательно наблюдал за всем происходящим.По словам местных, это ранее судимый 49-летний Андрей Быков из соседней деревни Малый Корчуган."Я провела детство там, — вспоминает Елена из Топков. — Быков лишь немного старше, но уже тогда не отличался примерным поведением. Школу бросил, связался с уголовникам. Хотя родители не были какими-то маргиналами, пытались воспитывать сына".Вскоре он угодил за решетку. С тех пор в деревню наведывался с перерывами — между отсидками. В колониях в общей сложности провел около двух десятилетий. И тяжесть преступлений постоянно усиливалась. Последнюю судимость и приговор (18 лет) рецидивист получил за убийство."Пару месяцев назад мне позвонила подруга и сообщила, что видела Быкова в Малом Корчугане, — продолжает Елена. — Даже пообщалась с ним немного. Он сказал, что приехал на десять дней в отпуск и скоро вернется на фронт, куда попросился из колонии. Однако этого не случилось: Быков перебрался в Топки и поселился у какой-то девушки. Ходили слухи, что он ее жестоко избивал".Сдача в пленОфициально силовики не раскрывают личность преступника, ничего не говорят о его участии в СВО. Однако в Сети есть видео, снятое украинской стороной: уроженец деревни Малый Корчуган рассказывает, как из колонии завербовался в Вооруженные силы и во время одного из боев попал в плен. Имя, фамилия и возраст полностью совпадают."Первое преступление совершил в 1991 году и с тех пор с перерывом на два-три месяца находился в колониях, — говорит на видео человек в камуфляже. — Последний раз сидел за убийство. Срок должен был закончиться в 2032-м, но я отправился служить".В одной из деревень, если верить рецидивисту, его рота попала в засаду. Он спрятался в воронке. Примерно через сутки отполз к железной ограде возле дома, куда вскоре подошли украинские военные. Разоружили и забрали с собой. Домой, вероятно, вернулся в рамках обмена.Город, по словам Елены, "шокирован случившимся". Собирают деньги семье погибшей. Администрация оплатит похороны.Это уже не первый подобный случай в регионе. Три года назад на всю страну прогремело дело рецидивиста Виктора Пестерникова, изнасиловавшего и убившего двух десятилетних девочек. Ему дали пожизненный срок, а под уголовное преследование также попали сотрудники правоохранительных органов, которые обязаны были обеспечивать надзор за ним.Пока неизвестно, последует ли аналогичная проверка по делу Быкова. Расследование продолжается. Если вину рецидивиста докажут в суде, он может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

https://ria.ru/20240608/kriminal-1951378696.html

https://ria.ru/20240617/kriminal-1952940819.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

кемерово

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2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)