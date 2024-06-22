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Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября - РИА Новости, 22.06.2024
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15:53 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/kredity-1954739045.html
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября - РИА Новости, 22.06.2024
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:53
2024-06-22T15:53
экономика
ипотека
россия
владимир путин
анатолий аксаков
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корпорация мсп
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Цель закона - ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Зачастую в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре, отмечал он. Документ разрешает выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой гражданам лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет. Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен будет уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки. Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратиться к кредитору с таким требованием. Эти новации не будут распространяться на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не будут применяться к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не будут они применяться и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, Корпорации МСП, фондов содействия кредитованию.
https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html
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экономика, ипотека, россия, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп
Экономика, Ипотека, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Корпорация МСП
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября

Путин подписал закон, ограничивающий применение плавающих ставок по кредитам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджеры Сбербанка
Менеджеры Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Цель закона - ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Зачастую в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре, отмечал он.
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Документ разрешает выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой гражданам лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет.
Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен будет уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки.
Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратиться к кредитору с таким требованием.
Эти новации не будут распространяться на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не будут применяться к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не будут они применяться и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, Корпорации МСП, фондов содействия кредитованию.
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ЭкономикаИпотекаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Корпорация МСП
 
 
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