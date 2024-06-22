https://ria.ru/20240622/kredity-1954739045.html

Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября

Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября - РИА Новости, 22.06.2024

Плавающие ставки по кредитам населению ограничат с сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:53

2024-06-22T15:53

2024-06-22T15:53

экономика

ипотека

россия

владимир путин

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

корпорация мсп

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Цель закона - ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, пояснял ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Зачастую в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре, отмечал он. Документ разрешает выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой гражданам лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет. Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен будет уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки. Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратиться к кредитору с таким требованием. Эти новации не будут распространяться на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не будут применяться к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не будут они применяться и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, Корпорации МСП, фондов содействия кредитованию.

https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ипотека, россия, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), корпорация мсп