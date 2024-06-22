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Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе - РИА Новости, 22.06.2024
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05:59 22.06.2024 (обновлено: 11:03 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/krasnoselskiy-1954659186.html
Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе
Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе - РИА Новости, 22.06.2024
Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 83-й... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:59
2024-06-22T11:03
в мире
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
великая отечественная война (1941-1945)
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости. "Двадцать второе июня 1941 года - это наша история, история самой страшной войны, история горестных поражений, история радостных побед. Это история поколения победителей, тех мальчишек и девчонок, людей старшего поколения, которые встали на защиту своей Родины. Кто-то не вернулся, а кто-то вернулся и продолжал отстраивать свою Родину. Это история ушедшего поколения победителей, к сожалению", - сказал Красносельский журналистам. Лидер Приднестровья также отметил, что на такие мероприятия необходимо приходить и возлагать цветы. По его словам, важно сохранить правдивую память о тех событиях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить катастрофических последствий, которые сегодня все наблюдают. "К сожалению, сохраняя память не все извлекают уроки из той войны и допускают аналогичные ситуации в нынешнее время. Страшно подумать, когда внуки и правнуки тех героев Великой Отечественной войны, которые сидели в одном окопе и защищали советскую Родину сейчас смотрят с противоположных окопов друг на друга, прицеливаясь, стреляя и убивая", - отметил Красносельский. Ежегодная акция "Свеча памяти" собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html
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в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский, Великая Отечественная война (1941-1945)
Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в ходе акции "Свеча памяти"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время акции "Свеча памяти" у историко-мемориального комплекса "Мемориал Славы" в Тирасполе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня 2024
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время акции Свеча памяти у историко-мемориального комплекса Мемориал Славы в Тирасполе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время акции "Свеча памяти" у историко-мемориального комплекса "Мемориал Славы" в Тирасполе, посвящённой 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня 2024
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости.
"Двадцать второе июня 1941 года - это наша история, история самой страшной войны, история горестных поражений, история радостных побед. Это история поколения победителей, тех мальчишек и девчонок, людей старшего поколения, которые встали на защиту своей Родины. Кто-то не вернулся, а кто-то вернулся и продолжал отстраивать свою Родину. Это история ушедшего поколения победителей, к сожалению", - сказал Красносельский журналистам.
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Лидер Приднестровья также отметил, что на такие мероприятия необходимо приходить и возлагать цветы. По его словам, важно сохранить правдивую память о тех событиях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить катастрофических последствий, которые сегодня все наблюдают.
"К сожалению, сохраняя память не все извлекают уроки из той войны и допускают аналогичные ситуации в нынешнее время. Страшно подумать, когда внуки и правнуки тех героев Великой Отечественной войны, которые сидели в одном окопе и защищали советскую Родину сейчас смотрят с противоположных окопов друг на друга, прицеливаясь, стреляя и убивая", - отметил Красносельский.
Ежегодная акция "Свеча памяти" собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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