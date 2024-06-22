https://ria.ru/20240622/krasnoselskiy-1954659186.html

Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе - РИА Новости, 22.06.2024

Глава Приднестровья возложил цветы к Вечному огню в Тирасполе

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 83-й... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:59

2024-06-22T05:59

2024-06-22T11:03

в мире

молдавия

ссср

румыния

вадим красносельский

великая отечественная война (1941-1945)

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ТИРАСПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в субботу в 4.00 утра принял участие в акции "Свеча памяти" в связи с 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Тирасполе, передает корреспондент РИА Новости. "Двадцать второе июня 1941 года - это наша история, история самой страшной войны, история горестных поражений, история радостных побед. Это история поколения победителей, тех мальчишек и девчонок, людей старшего поколения, которые встали на защиту своей Родины. Кто-то не вернулся, а кто-то вернулся и продолжал отстраивать свою Родину. Это история ушедшего поколения победителей, к сожалению", - сказал Красносельский журналистам. Лидер Приднестровья также отметил, что на такие мероприятия необходимо приходить и возлагать цветы. По его словам, важно сохранить правдивую память о тех событиях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить катастрофических последствий, которые сегодня все наблюдают. "К сожалению, сохраняя память не все извлекают уроки из той войны и допускают аналогичные ситуации в нынешнее время. Страшно подумать, когда внуки и правнуки тех героев Великой Отечественной войны, которые сидели в одном окопе и защищали советскую Родину сейчас смотрят с противоположных окопов друг на друга, прицеливаясь, стреляя и убивая", - отметил Красносельский. Ежегодная акция "Свеча памяти" собирает 22 июня на Мемориале Славы, где похоронены советские воины, представителей власти непризнанной республики, духовенства, общественных организаций, российских военных, суворовцев и кадетов. Традиционно зажигают свечи и возлагают цветы на братские могилы в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html

https://ria.ru/20240508/svechi-1944824789.html

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в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, великая отечественная война (1941-1945)