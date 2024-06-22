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"Это апофеоз": СМИ заговорили об опасности из-за сделки Вашингтона и Киева - РИА Новости, 22.06.2024
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11:40 22.06.2024 (обновлено: 13:05 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/konflikt-1954692502.html
"Это апофеоз": СМИ заговорили об опасности из-за сделки Вашингтона и Киева
"Это апофеоз": СМИ заговорили об опасности из-за сделки Вашингтона и Киева - РИА Новости, 22.06.2024
"Это апофеоз": СМИ заговорили об опасности из-за сделки Вашингтона и Киева
Новое соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной вовлекает Вашингтон в конфликт с Москвой, пишет обозреватель The Federalist Адам Джонстон. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:40
2024-06-22T13:05
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новое соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной вовлекает Вашингтон в конфликт с Москвой, пишет обозреватель The Federalist Адам Джонстон."Администрация Байдена недавно подписала десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, тем самым еще глубже втянув США и Запад в опосредованную войну с Россией", — отметил он.Джонстон подчеркнул, что, по задумке Белого дома, документ должен стать проводником к вступлению Украины в НАТО. Это, в свою очередь, добавил он, вызывает опасения на многих уровнях."Не в последнюю очередь это связано с тем, что Россия рассматривает присоединение Украины к альянсу как экзистенциальную угрозу, которая может привести к эскалации, апофеоз которой — ядерная война", — резюмировал эксперт.На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО. Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), НАТО
"Это апофеоз": СМИ заговорили об опасности из-за сделки Вашингтона и Киева

Federalist: договоренности Вашингтона и Киева вовлекают США в конфликт с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новое соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной вовлекает Вашингтон в конфликт с Москвой, пишет обозреватель The Federalist Адам Джонстон.
"Администрация Байдена недавно подписала десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, тем самым еще глубже втянув США и Запад в опосредованную войну с Россией", — отметил он.
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Джонстон подчеркнул, что, по задумке Белого дома, документ должен стать проводником к вступлению Украины в НАТО. Это, в свою очередь, добавил он, вызывает опасения на многих уровнях.
"Не в последнюю очередь это связано с тем, что Россия рассматривает присоединение Украины к альянсу как экзистенциальную угрозу, которая может привести к эскалации, апофеоз которой — ядерная война", — резюмировал эксперт.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, призванное, по задумке Белого дома, стать "мостом" к членству Украины в НАТО. Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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