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Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки - РИА Новости, 22.06.2024
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10:01 22.06.2024 (обновлено: 10:44 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kollaps-1954677562.html
Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки
Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки - РИА Новости, 22.06.2024
Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки
В США может наступить крах из-за недальновидной политики Вашингтона в украинском конфликте, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:01
2024-06-22T10:44
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
роберт кеннеди
владимир путин
брикс
нато
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В США может наступить крах из-за недальновидной политики Вашингтона в украинском конфликте, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший."В этом конфликте США рискуют погибнуть от собственного меча", — отметил он.Кеннеди — младший подчеркнул, что мир после войны во Вьетнаме изменил восприятие морального лидерства США, а конфликт на Украине только закрепит эти представления. По мнению политика, в связи с этим все больше стран выбирают стать членами БРИКС, а не НАТО. Кроме того, добавил он, решение Белого дома разрешить ВСУ применять американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной, приведет к эскалации.Во вторник президент России Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" отметил, что США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах.
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), роберт кеннеди, владимир путин, брикс, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Роберт Кеннеди, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки

Кеннеди-младший: коллапс США приближается из-за конфликта на Украине

© AFP 2024 / Bastien InzaurraldeНезависимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AFP 2024 / Bastien Inzaurralde
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В США может наступить крах из-за недальновидной политики Вашингтона в украинском конфликте, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.
"В этом конфликте США рискуют погибнуть от собственного меча", — отметил он.
Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt во время прибытия в южнокорейский порт Пусан. 22 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
США решились на отчаянный шаг после визита Путина в КНДР
09:26
Кеннеди — младший подчеркнул, что мир после войны во Вьетнаме изменил восприятие морального лидерства США, а конфликт на Украине только закрепит эти представления. По мнению политика, в связи с этим все больше стран выбирают стать членами БРИКС, а не НАТО. Кроме того, добавил он, решение Белого дома разрешить ВСУ применять американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной, приведет к эскалации.
Во вторник президент России Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" отметил, что США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
"Придется спасать". На Западе предупредили Украину о серьезной опасности
09:22
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Роберт КеннедиВладимир ПутинБРИКСНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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