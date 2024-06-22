https://ria.ru/20240622/kollaps-1954677562.html

Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки

Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки - РИА Новости, 22.06.2024

Кандидат в президенты США раскрыл сценарий разрушения Америки

В США может наступить крах из-за недальновидной политики Вашингтона в украинском конфликте, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:01

2024-06-22T10:01

2024-06-22T10:44

в мире

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вашингтон (штат)

роберт кеннеди

владимир путин

брикс

нато

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В США может наступить крах из-за недальновидной политики Вашингтона в украинском конфликте, написал в социальной сети X независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший."В этом конфликте США рискуют погибнуть от собственного меча", — отметил он.Кеннеди — младший подчеркнул, что мир после войны во Вьетнаме изменил восприятие морального лидерства США, а конфликт на Украине только закрепит эти представления. По мнению политика, в связи с этим все больше стран выбирают стать членами БРИКС, а не НАТО. Кроме того, добавил он, решение Белого дома разрешить ВСУ применять американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной, приведет к эскалации.Во вторник президент России Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" отметил, что США изо всех сил хотят навязать миру порядок, который не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах.

https://ria.ru/20240622/avianosets-1954672543.html

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), роберт кеннеди, владимир путин, брикс, нато, вооруженные силы украины