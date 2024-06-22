https://ria.ru/20240622/kniga-1954723036.html

Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам

Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам - РИА Новости, 22.06.2024

Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам

Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченная к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предназначена не... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:33

2024-06-22T14:33

2024-06-22T14:44

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченная к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предназначена не только для граждан России и Белоруссии, но и является сигналом оппонентам, напоминанием о том, как проводилась операция, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Эта книга, которая сегодня представлена общественности, безусловно, предназначена для наших граждан, для молодого поколения наших стран. И в то же время, она является сигналом нашим оппонентам, нашим недругам, чтобы они помнили о том, как планировалась и проводилась операция "Багратион"", - сказал Картаполов. Ранее постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Депутат отметил, что американские командующие с восхищением наблюдали за ходом операции, отмечая невероятные темпы продвижения советских войск. "Помните, какие темпы продвижения могут быть достигнуты, когда вы нарветесь уже окончательно. Не лезьте к нам, не трогайте Россию, не трогайте Беларусь", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

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в мире, белоруссия, россия, андрей картаполов, госдума рф