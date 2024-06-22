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Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам - РИА Новости, 22.06.2024
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14:33 22.06.2024 (обновлено: 14:44 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kniga-1954723036.html
Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам
Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам - РИА Новости, 22.06.2024
Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам
Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченная к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предназначена не... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:33
2024-06-22T14:44
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченная к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предназначена не только для граждан России и Белоруссии, но и является сигналом оппонентам, напоминанием о том, как проводилась операция, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Эта книга, которая сегодня представлена общественности, безусловно, предназначена для наших граждан, для молодого поколения наших стран. И в то же время, она является сигналом нашим оппонентам, нашим недругам, чтобы они помнили о том, как планировалась и проводилась операция "Багратион"", - сказал Картаполов. Ранее постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Депутат отметил, что американские командующие с восхищением наблюдали за ходом операции, отмечая невероятные темпы продвижения советских войск. "Помните, какие темпы продвижения могут быть достигнуты, когда вы нарветесь уже окончательно. Не лезьте к нам, не трогайте Россию, не трогайте Беларусь", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html
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в мире, белоруссия, россия, андрей картаполов, госдума рф
В мире, Белоруссия, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам

Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание недругам РФ и Белоруссии

© РИА НовостиКнига "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли"
Книга Операция Багратион. Партизаны белорусской земли
© РИА Новости
Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли"
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченная к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, предназначена не только для граждан России и Белоруссии, но и является сигналом оппонентам, напоминанием о том, как проводилась операция, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«
"Эта книга, которая сегодня представлена общественности, безусловно, предназначена для наших граждан, для молодого поколения наших стран. И в то же время, она является сигналом нашим оппонентам, нашим недругам, чтобы они помнили о том, как планировалась и проводилась операция "Багратион"", - сказал Картаполов.
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Депутат отметил, что американские командующие с восхищением наблюдали за ходом операции, отмечая невероятные темпы продвижения советских войск.
«
"Помните, какие темпы продвижения могут быть достигнуты, когда вы нарветесь уже окончательно. Не лезьте к нам, не трогайте Россию, не трогайте Беларусь", - подчеркнул он.
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