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Путину и Лукашенко направили экземпляры книги об операции "Багратион" - РИА Новости, 22.06.2024
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13:36 22.06.2024 (обновлено: 13:47 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kniga-1954712055.html
Путину и Лукашенко направили экземпляры книги об операции "Багратион"
Путину и Лукашенко направили экземпляры книги об операции "Багратион" - РИА Новости, 22.06.2024
Путину и Лукашенко направили экземпляры книги об операции "Багратион"
Постоянный комитет Союзного государства направил первые экземпляры книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" президентам Белоруссии и России... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:36
2024-06-22T13:47
белоруссия
россия
брест
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
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БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Постоянный комитет Союзного государства направил первые экземпляры книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" президентам Белоруссии и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. Постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости в субботу, в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Это третье издание в серии "Библиотека Союзного государства. Защищая Отечество". Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа. "Мы представляем сегодня третью книгу из серии "Библиотека Союзного государства. Защищая Отечество" - "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли"… Первые экземпляры книги направлены в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко", - сказал Мезенцев журналистам в Бресте. Он добавил, что в Посткоме Союзного государства рассчитывают, что книга в печатном и электронном виде в ближайшие месяцы поступит в учреждения образования Белоруссии и России, чтобы "книга стала основанием и поводом к большому разговору". Как отметил Мезенцев, книга уникальная, создана во взаимодействии архивных сообществ Беларуси и России, министерств юстиции, министерств обороны – во взаимодействии со всеми теми людьми, "кто хранил, в том числе в домашних архивах, уникальные документы, которые представлены в книге".
https://ria.ru/20240506/svo-1944121203.html
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белоруссия, россия, брест, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Россия, Брест, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путину и Лукашенко направили экземпляры книги об операции "Багратион"

Постком СГ направил экземпляры книги об операции "Багратион" Путину и Лукашенко

© РИА НовостиКнига "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли"
Книга Операция Багратион. Партизаны белорусской земли
© РИА Новости
Книга "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли"
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БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Постоянный комитет Союзного государства направил первые экземпляры книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" президентам Белоруссии и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
Постоянный Комитет Союзного государства представил в Брестской крепости в субботу, в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Это третье издание в серии "Библиотека Союзного государства. Защищая Отечество". Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги – архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа.
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Участник операции "Багратион" обратился к бойцам СВО
6 мая, 13:19
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"Мы представляем сегодня третью книгу из серии "Библиотека Союзного государства. Защищая Отечество" - "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли"… Первые экземпляры книги направлены в адрес Владимира Путина и Александра Лукашенко", - сказал Мезенцев журналистам в Бресте.
Он добавил, что в Посткоме Союзного государства рассчитывают, что книга в печатном и электронном виде в ближайшие месяцы поступит в учреждения образования Белоруссии и России, чтобы "книга стала основанием и поводом к большому разговору".
Как отметил Мезенцев, книга уникальная, создана во взаимодействии архивных сообществ Беларуси и России, министерств юстиции, министерств обороны – во взаимодействии со всеми теми людьми, "кто хранил, в том числе в домашних архивах, уникальные документы, которые представлены в книге".
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БелоруссияРоссияБрестДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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