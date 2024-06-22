https://ria.ru/20240622/kniga-1954704585.html

Союзное государство представило книгу "Операция "Багратион"

Союзное государство представило книгу "Операция "Багратион" - РИА Новости, 22.06.2024

Союзное государство представило книгу "Операция "Багратион"

Постоянный Комитет Союзного государства представил в субботу в Брестской крепости новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:56

2024-06-22T12:56

2024-06-22T13:48

союзное государство

белоруссия

россия

ленинград

дмитрий мезенцев

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства представил в субботу в Брестской крепости новую книгу "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли", приуроченную к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости. Книга впервые представлена общественности в День памяти и скорби и в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Презентация книги проходит в формате круглого стола, модератором которого выступает госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В мероприятии участвуют представители ряда министерств и ведомств России и Белоруссии. В годы фашистской оккупации в Белоруссии люди уходили в леса, жили в землянках в общей сложности 374 тысячи человек. Партизаны ежедневно уничтожали врага, взрывали эшелоны, спасали жизни мирных граждан. "В рядах народных мстителей сражались представители более 50 национальностей и народностей. Партизанская борьба носила интернациональный характер. Именно в Беларуси состоялся первый партизанский бой Великой Отечественной войны: 28 июня 1941 года небольшой отряд под командованием Василия Коржа на тракте Пинск – Логишин атаковал немецкую танковую колонну. С этого времени у гитлеровцев горела земля под ногами", - написали в своем обращении к читателям создатели книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли". Это - третье издание в серии "Библиотека Союзного государства" - "Защищая Отечество". Первая книга серии была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая - фактам геноцида в отношении белорусского народа, жителей блокадного Ленинграда и Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Новая книга серии посвящена героизму и мужеству партизан, внесших большой вклад в борьбу с гитлеровским фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В основе книги - архивные документы, неопровержимые доказательства боевого подвига белорусского народа. Партизаны сыграли важную роль в освобождении Белоруссии. Ценнейшие разведывательные данные учитывались при разработке плана операции "Багратион". Одновременные диверсии на коммуникациях фактически парализовали железнодорожные перевозки оккупантов. Преследование и уничтожение противника, захват мостов и переправ, а также тесное взаимодействие с частями Красной Армии – все это стало залогом стремительного проведения операции.

https://ria.ru/20240415/vystavka-1940162140.html

https://ria.ru/20240508/vystavka-1944668265.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, ленинград, дмитрий мезенцев