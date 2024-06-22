https://ria.ru/20240622/kitay-1954701362.html

Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС

Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС - РИА Новости, 22.06.2024

Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС

Власти Китая сообщили вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку, что Китай примет все меры для защиты законных интересов своих компаний в связи РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:31

2024-06-22T12:31

2024-06-22T12:31

китай

германия

пекин

роберт хабек

ли цян

евросоюз

еврокомиссия

welt

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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Власти Китая сообщили вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку, что Китай примет все меры для защиты законных интересов своих компаний в связи с введением ЕС тарифов на электромобили из Китая. Сообщается, что в субботу глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе встретился с Хабеком в Пекине, во встрече участвовали в том числе другие представители комитета, министерства иностранных дел Китая, министерства промышленности и информатизации и других ведомств. Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам. "Государственный комитет по делам развития и реформ указал на то, что суждения о так называемом избытке производственных мощностей в секторе новых источников энергии в Китае нарушают рыночные правила и противоречат экономическому здравому смыслу", - говорится в сообщении на сайте комитета. В ведомстве отметили, что введение ЕС тарифов на электромобили из Китая не соответствует их громким лозунгам о зеленом развитии. "Протекционизм может лишь отяготить глобальный процесс борьбы с изменением климата и низкоуглеродной трансформации. Китай предпримет все меры по защите законных интересов китайских компаний", - говорится в сообщении. Кроме того, в комитете указали на то, что в настоящее время производственные мощности в сфере новых источников энергии в мире не могут в достаточной мере удовлетворить спрос на рынке, а китайские электромобили могут внести большой вклад в низкоуглеродную трансформацию. Европейская комиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.

https://ria.ru/20240612/kitay-1952387274.html

https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html

https://ria.ru/20231221/elektroavtomobili-1917128599.html

китай

германия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, германия, пекин, роберт хабек, ли цян, евросоюз, еврокомиссия, welt, в мире