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Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
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12:31 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/kitay-1954701362.html
Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС
Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС
Власти Китая сообщили вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку, что Китай примет все меры для защиты законных интересов своих компаний в связи РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:31
2024-06-22T12:31
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германия
пекин
роберт хабек
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Власти Китая сообщили вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку, что Китай примет все меры для защиты законных интересов своих компаний в связи с введением ЕС тарифов на электромобили из Китая. Сообщается, что в субботу глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе встретился с Хабеком в Пекине, во встрече участвовали в том числе другие представители комитета, министерства иностранных дел Китая, министерства промышленности и информатизации и других ведомств. Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам. "Государственный комитет по делам развития и реформ указал на то, что суждения о так называемом избытке производственных мощностей в секторе новых источников энергии в Китае нарушают рыночные правила и противоречат экономическому здравому смыслу", - говорится в сообщении на сайте комитета. В ведомстве отметили, что введение ЕС тарифов на электромобили из Китая не соответствует их громким лозунгам о зеленом развитии. "Протекционизм может лишь отяготить глобальный процесс борьбы с изменением климата и низкоуглеродной трансформации. Китай предпримет все меры по защите законных интересов китайских компаний", - говорится в сообщении. Кроме того, в комитете указали на то, что в настоящее время производственные мощности в сфере новых источников энергии в мире не могут в достаточной мере удовлетворить спрос на рынке, а китайские электромобили могут внести большой вклад в низкоуглеродную трансформацию. Европейская комиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.
https://ria.ru/20240612/kitay-1952387274.html
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китай, германия, пекин, роберт хабек, ли цян, евросоюз, еврокомиссия, welt, в мире
Китай, Германия, Пекин, Роберт Хабек, Ли Цян, Евросоюз, Еврокомиссия, Welt, В мире
Власти Китая примут меры для защиты своих компаний в ЕС

Власти Китая сообщили вице-канцлеру Германии, что защитят свои компании в ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Власти Китая сообщили вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку, что Китай примет все меры для защиты законных интересов своих компаний в связи с введением ЕС тарифов на электромобили из Китая.
Сообщается, что в субботу глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе встретился с Хабеком в Пекине, во встрече участвовали в том числе другие представители комитета, министерства иностранных дел Китая, министерства промышленности и информатизации и других ведомств.
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"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю
12 июня, 16:25
Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам.
«
"Государственный комитет по делам развития и реформ указал на то, что суждения о так называемом избытке производственных мощностей в секторе новых источников энергии в Китае нарушают рыночные правила и противоречат экономическому здравому смыслу", - говорится в сообщении на сайте комитета.
В ведомстве отметили, что введение ЕС тарифов на электромобили из Китая не соответствует их громким лозунгам о зеленом развитии.
"Протекционизм может лишь отяготить глобальный процесс борьбы с изменением климата и низкоуглеродной трансформации. Китай предпримет все меры по защите законных интересов китайских компаний", - говорится в сообщении.
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12 июня, 15:54
Кроме того, в комитете указали на то, что в настоящее время производственные мощности в сфере новых источников энергии в мире не могут в достаточной мере удовлетворить спрос на рынке, а китайские электромобили могут внести большой вклад в низкоуглеродную трансформацию.
Европейская комиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя.
В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС.
Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.
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