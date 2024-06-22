https://ria.ru/20240622/kitay-1954664721.html
Россия в апреле-мае 2024 года поставила в Китай первую партию свинины
Россия в апреле-мае 2024 года поставила в Китай первую партию свинины - РИА Новости, 22.06.2024
Россия в апреле-мае 2024 года поставила в Китай первую партию свинины
Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины - на 677 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:12
2024-06-22T08:12
2024-06-22T08:12
экономика
китай
россия
пекин
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
fesco
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5c30e518b5bb8bb6ad5da5a7b58ca167.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины - на 677 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. В апреле 2024 года Россельхознадзор сообщил, что первая партия российской свинины прибыла в Китай, информации о проблемах с ней ведомство не получало. Позднее, на ПМЭФ, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия, по данным на 2 июня, поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины, до конца года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн, но реальна и цифра в 100 тысяч тонн. Так, согласно китайским статданным, в апреле Пекин приобрел у Москвы свинины на 953 доллара. А уже в мае поставки превысили сумму в 676 тысяч долларов. Суммарно за два месяца объемы импорта составили 677 тысяч долларов. В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России в Китай, а 7 марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов российского производства. Следом транспортная группа Fesco сообщила, что общее время доставки первой партии российской свинины в Китай составит порядка 35 дней, а прибытие ожидается 11 апреля.
https://ria.ru/20240622/ugol-1954659474.html
https://ria.ru/20240228/svinina-1929909131.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_d7457c3c1a3d39d9d3db6e300dd3995f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, пекин, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), fesco
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), FESCO
Россия в апреле-мае 2024 года поставила в Китай первую партию свинины
Россия поставила в Китай первую партию свинины на 677 тысяч долларов