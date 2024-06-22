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В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив - РИА Новости, 22.06.2024
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10:52 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/khamas-1954684315.html
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив - РИА Новости, 22.06.2024
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:52
2024-06-22T10:52
в мире
израиль
бейрут
россия
исмаил хания
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. Хания напомнил, что ХАМАС выдвигает такие требования, как "полное прекращение атак, вывод израильской армии, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи жителям Газы". "Это требования нашего народа, сил сопротивления и свободных людей уммы (религиозной общины). ХАМАС ведёт переговоры, основываясь на этих требованиях. Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят эти требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня", - заявил Хания, выступая в симпозиуме в Бейруте, его слова приводит турецкое госагентство Anadolu. Глава политбюро ХАМАС заявил, что движение одобрило предложение о прекращении огня, представленное катарской и египетской сторонами 6 мая, но "Израиль хотел внести в него изменения, которые повлияли бы на суть требований сил сопротивления". Заявив, что стратегия переговоров Израиля основана на давлении на ХАМАС на международном и региональном уровнях, чтобы заставить его принять точку зрения Израиля, Хания сказал, что "Израиль ставит политическую ловушку, которая навязывает определенные условия". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html
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в мире, израиль, бейрут, россия, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Россия, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив

Глава политбюро ХАМАС Хания: движение открыто для всех инициатив по перемирию

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.
Хания напомнил, что ХАМАС выдвигает такие требования, как "полное прекращение атак, вывод израильской армии, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи жителям Газы".
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"Это требования нашего народа, сил сопротивления и свободных людей уммы (религиозной общины). ХАМАС ведёт переговоры, основываясь на этих требованиях. Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят эти требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня", - заявил Хания, выступая в симпозиуме в Бейруте, его слова приводит турецкое госагентство Anadolu.
Глава политбюро ХАМАС заявил, что движение одобрило предложение о прекращении огня, представленное катарской и египетской сторонами 6 мая, но "Израиль хотел внести в него изменения, которые повлияли бы на суть требований сил сопротивления".
Заявив, что стратегия переговоров Израиля основана на давлении на ХАМАС на международном и региональном уровнях, чтобы заставить его принять точку зрения Израиля, Хания сказал, что "Израиль ставит политическую ловушку, которая навязывает определенные условия".
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильБейрутРоссияИсмаил ХанияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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