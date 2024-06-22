https://ria.ru/20240622/khamas-1954684315.html
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив - РИА Новости, 22.06.2024
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:52
2024-06-22T10:52
2024-06-22T10:52
в мире
израиль
бейрут
россия
исмаил хания
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_5d9a931614feedbe1e1833f2694de84b.jpg
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. Хания напомнил, что ХАМАС выдвигает такие требования, как "полное прекращение атак, вывод израильской армии, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи жителям Газы". "Это требования нашего народа, сил сопротивления и свободных людей уммы (религиозной общины). ХАМАС ведёт переговоры, основываясь на этих требованиях. Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят эти требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня", - заявил Хания, выступая в симпозиуме в Бейруте, его слова приводит турецкое госагентство Anadolu. Глава политбюро ХАМАС заявил, что движение одобрило предложение о прекращении огня, представленное катарской и египетской сторонами 6 мая, но "Израиль хотел внести в него изменения, которые повлияли бы на суть требований сил сопротивления". Заявив, что стратегия переговоров Израиля основана на давлении на ХАМАС на международном и региональном уровнях, чтобы заставить его принять точку зрения Израиля, Хания сказал, что "Израиль ставит политическую ловушку, которая навязывает определенные условия". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html
https://ria.ru/20240202/khamas-1925082148.html
https://ria.ru/20240128/sdelka-1923945421.html
израиль
бейрут
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_665be11177f64d91decf35b09607ea79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, бейрут, россия, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Россия, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив
Глава политбюро ХАМАС Хания: движение открыто для всех инициатив по перемирию
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе, заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.
Хания напомнил, что ХАМАС выдвигает такие требования, как "полное прекращение атак, вывод израильской армии, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи жителям Газы".
"Это требования нашего народа, сил сопротивления и свободных людей уммы (религиозной общины). ХАМАС ведёт переговоры, основываясь на этих требованиях. Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят эти требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня", - заявил Хания, выступая в симпозиуме в Бейруте
, его слова приводит турецкое госагентство Anadolu.
Глава политбюро ХАМАС заявил, что движение одобрило предложение о прекращении огня, представленное катарской и египетской сторонами 6 мая, но "Израиль хотел внести в него изменения, которые повлияли бы на суть требований сил сопротивления".
Заявив, что стратегия переговоров Израиля
основана на давлении на ХАМАС на международном и региональном уровнях, чтобы заставить его принять точку зрения Израиля, Хания сказал, что "Израиль ставит политическую ловушку, которая навязывает определенные условия".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.