https://ria.ru/20240622/ka-52m-1954657112.html

Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ

Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:06

2024-06-22T05:06

2024-06-22T05:51

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240528/minoborony-1948808208.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины