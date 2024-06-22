https://ria.ru/20240622/ka-52m-1954657112.html
Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:06
2024-06-22T05:06
2024-06-22T05:51
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240528/minoborony-1948808208.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил силы ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам.
"После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.