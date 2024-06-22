СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой"
CNN: США готовы поддержать Израиль в случае полномасштабной войны с "Хезболлой"
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В США заверили Израиль, что они готовы поддержать его в случае начала полномасштабной войны с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что чиновники в США обеспокоены тем, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и не справится без американской поддержки.
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"Высокопоставленные чиновники США заверили делегацию высокопоставленных израильских чиновников... что, если на северной границе Израиля между Израилем и "Хезболлах" разразится полномасштабная война, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена полностью готова поддержать своего союзника", - говорится в сообщении.
Как заявил чиновник телеканалу, заверения были переданы израильской делегации во время её визита в Вашингтон на этой неделе. По словам источников, на встрече с представителями администрации Байдена обсуждались ситуация на северной границе Израиля, Иран, а также переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Согласно американскому чиновнику, выражая свою готовность оказать Израилю необходимую помощь в случае войны с "Хезболлах", США, тем не менее заявили, что не будут размещать американские войска в зоне возможного конфликта.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что американские чиновники опасаются, что в случае полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" израильские системы ПВО, в частности система ПРО "Железный купол", могут не справиться с отражением атак на севере страны.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте.
В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.