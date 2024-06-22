Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой" - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/izrail-1954724296.html
СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой"
СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой" - РИА Новости, 22.06.2024
СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой"
В США заверили Израиль, что они готовы поддержать его в случае начала полномасштабной войны с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:40
2024-06-22T14:40
в мире
израиль
сша
ливан
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В США заверили Израиль, что они готовы поддержать его в случае начала полномасштабной войны с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Ранее телеканал CBS News сообщал, что чиновники в США обеспокоены тем, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и не справится без американской поддержки. "Высокопоставленные чиновники США заверили делегацию высокопоставленных израильских чиновников... что, если на северной границе Израиля между Израилем и "Хезболлах" разразится полномасштабная война, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена полностью готова поддержать своего союзника", - говорится в сообщении. Как заявил чиновник телеканалу, заверения были переданы израильской делегации во время её визита в Вашингтон на этой неделе. По словам источников, на встрече с представителями администрации Байдена обсуждались ситуация на северной границе Израиля, Иран, а также переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Согласно американскому чиновнику, выражая свою готовность оказать Израилю необходимую помощь в случае войны с "Хезболлах", США, тем не менее заявили, что не будут размещать американские войска в зоне возможного конфликта. Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что американские чиновники опасаются, что в случае полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" израильские системы ПВО, в частности система ПРО "Железный купол", могут не справиться с отражением атак на севере страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954629614.html
https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html
https://ria.ru/20240612/khezbolla-1952311394.html
израиль
сша
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ливан, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в США заявили Израилю, что поддержат его в случае войны с "Хезболлой"

CNN: США готовы поддержать Израиль в случае полномасштабной войны с "Хезболлой"

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В США заверили Израиль, что они готовы поддержать его в случае начала полномасштабной войны с ливанским шиитским движением "Хезболлах", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что чиновники в США обеспокоены тем, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением "Хезболлах" и не справится без американской поддержки.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Украина пригрозила ответом на "недружественные шаги" Израиля
Вчера, 21:00
«
"Высокопоставленные чиновники США заверили делегацию высокопоставленных израильских чиновников... что, если на северной границе Израиля между Израилем и "Хезболлах" разразится полномасштабная война, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена полностью готова поддержать своего союзника", - говорится в сообщении.
Как заявил чиновник телеканалу, заверения были переданы израильской делегации во время её визита в Вашингтон на этой неделе. По словам источников, на встрече с представителями администрации Байдена обсуждались ситуация на северной границе Израиля, Иран, а также переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Согласно американскому чиновнику, выражая свою готовность оказать Израилю необходимую помощь в случае войны с "Хезболлах", США, тем не менее заявили, что не будут размещать американские войска в зоне возможного конфликта.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что американские чиновники опасаются, что в случае полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" израильские системы ПВО, в частности система ПРО "Железный купол", могут не справиться с отражением атак на севере страны.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Нетаньяху рассказал на что готов ради того, чтобы ЦАХАЛ получил снаряды США
20 июня, 21:42
В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Израильские силы убили самого важного командира "Хезболлы", пишут СМИ
12 июня, 04:52
 
В миреИзраильСШАЛиванИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала