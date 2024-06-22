https://ria.ru/20240622/istorik-1954752395.html

Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ

Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ - РИА Новости, 22.06.2024

Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ

Белоруссия уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор Института истории Национальной академии наук... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:06

2024-06-22T17:06

2024-06-22T17:06

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вадим Лакиза. "Сегодня этот ущерб будет пересчитан на государственном уровне", - сказал он в субботу в Бресте во время круглого стола, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и презентации книги литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли". Он пояснил, что необходимость уточнить цифру ущерба в 2,3 триллиона долларов, которая была посчитана на основе "советской историографии", вызвана тем, что в ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской СССР в годы Великой Отечественной войны открылись новые факты преступлений немецко-фашистских захватчиков. "В прошлом году мы называли цифры, которые были определены Генеральной прокуратурой совместно с историками, архивистами… Сегодня эти цифры увеличились в разы. Мы говорим, что не менее 12 348 населенных пунктов (против 9,2 тысячи ранее – ред.) пострадали в годы Великой Отечественной войны - уничтожены, сожжены, разрушены. И 288 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни. А год ровно тому назад говорили о 216 населенных пунктах", - заявил Лакиза. По озвученным ранее данным, что предварительный материальный ущерб, нанесенный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, в эквиваленте составил 2,3 триллиона долларов. Эта сумма не содержит исчерпывающих данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших. В этом году Верховный суд Белоруссии признал умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны без назначения наказания ввиду его смерти. Это - первый приговор в рамках уголовного дела, возбужденного по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240622/kniga-1954723036.html

https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

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в мире, белоруссия, брест, ссср, владимир катрюк, минск