Рейтинг@Mail.ru
Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/istorik-1954752395.html
Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ
Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ - РИА Новости, 22.06.2024
Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ
Белоруссия уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор Института истории Национальной академии наук... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:06
2024-06-22T17:06
в мире
белоруссия
брест
ссср
владимир катрюк
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954600190_0:340:2995:2025_1920x0_80_0_0_5a6e18a288cf79e9cc8afbb0ade8fb8a.jpg
БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вадим Лакиза. "Сегодня этот ущерб будет пересчитан на государственном уровне", - сказал он в субботу в Бресте во время круглого стола, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и презентации книги литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли". Он пояснил, что необходимость уточнить цифру ущерба в 2,3 триллиона долларов, которая была посчитана на основе "советской историографии", вызвана тем, что в ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской СССР в годы Великой Отечественной войны открылись новые факты преступлений немецко-фашистских захватчиков. "В прошлом году мы называли цифры, которые были определены Генеральной прокуратурой совместно с историками, архивистами… Сегодня эти цифры увеличились в разы. Мы говорим, что не менее 12 348 населенных пунктов (против 9,2 тысячи ранее – ред.) пострадали в годы Великой Отечественной войны - уничтожены, сожжены, разрушены. И 288 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни. А год ровно тому назад говорили о 216 населенных пунктах", - заявил Лакиза. По озвученным ранее данным, что предварительный материальный ущерб, нанесенный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, в эквиваленте составил 2,3 триллиона долларов. Эта сумма не содержит исчерпывающих данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших. В этом году Верховный суд Белоруссии признал умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны без назначения наказания ввиду его смерти. Это - первый приговор в рамках уголовного дела, возбужденного по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240622/kniga-1954723036.html
https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html
белоруссия
брест
ссср
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954600190_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_598580b6363ad301515115d94ce08d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, брест, ссср, владимир катрюк, минск
В мире, Белоруссия, Брест, СССР, Владимир Катрюк, Минск
Историк: Минск уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы ВОВ

Историк: Белоруссия уточнит размер ущерба, нанесенного республике в годы войны

© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанкБелорусская наступательная операция "Багратион" Автоматчики РККА ведут наступательные бои на территории Белоруссии
Белорусская наступательная операция Багратион Автоматчики РККА ведут наступательные бои на территории Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Петр Бернштейн
Перейти в медиабанк
Белорусская наступательная операция "Багратион" Автоматчики РККА ведут наступательные бои на территории Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Белоруссия уточнит размер ущерба, причиненного республике в годы Великой Отечественной войны, сообщил директор Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вадим Лакиза.
«
"Сегодня этот ущерб будет пересчитан на государственном уровне", - сказал он в субботу в Бресте во время круглого стола, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и презентации книги литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли".
Книга Операция Багратион. Партизаны белорусской земли
Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам
Вчера, 14:33
Он пояснил, что необходимость уточнить цифру ущерба в 2,3 триллиона долларов, которая была посчитана на основе "советской историографии", вызвана тем, что в ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской СССР в годы Великой Отечественной войны открылись новые факты преступлений немецко-фашистских захватчиков.
«
"В прошлом году мы называли цифры, которые были определены Генеральной прокуратурой совместно с историками, архивистами… Сегодня эти цифры увеличились в разы. Мы говорим, что не менее 12 348 населенных пунктов (против 9,2 тысячи ранее – ред.) пострадали в годы Великой Отечественной войны - уничтожены, сожжены, разрушены. И 288 населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни. А год ровно тому назад говорили о 216 населенных пунктах", - заявил Лакиза.
По озвученным ранее данным, что предварительный материальный ущерб, нанесенный Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, в эквиваленте составил 2,3 триллиона долларов. Эта сумма не содержит исчерпывающих данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей.
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших.
В этом году Верховный суд Белоруссии признал умершего в 2015 году в Канаде Владимира Катрюка виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны без назначения наказания ввиду его смерти. Это - первый приговор в рамках уголовного дела, возбужденного по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны.
Советские танки на пути к Рейхстагу - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны
21 июня, 23:43
 
В миреБелоруссияБрестСССРВладимир КатрюкМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала