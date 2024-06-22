https://ria.ru/20240622/iney-1954719919.html

В России создали РЛС "Иней" для обнаружения сверхмалых беспилотников

В России создали РЛС "Иней" для обнаружения сверхмалых беспилотников - РИА Новости, 22.06.2024

В России создали РЛС "Иней" для обнаружения сверхмалых беспилотников

В России создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней", способная обнаруживать сверхмалые беспилотники, сообщил РИА Новости гендиректор - генеральный... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:20

2024-06-22T14:20

2024-06-22T14:20

безопасность

россия

георгий анцев

нпп "радар ммс"

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КРОНШТАДТ, 22 июн - РИА Новости. В России создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней", способная обнаруживать сверхмалые беспилотники, сообщил РИА Новости гендиректор - генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев. Изделие представлено на международном военно-морском салоне "Флот-2024". РИА Новости является официальным информационным партнером выставки. "Нашими специалистами создана малогабаритная радиолокационная станция "Иней" с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Данная РЛС предназначена для обнаружения в том числе и сверхмалых беспилотников, например, "Мавиков" и других дронов подобной размерности", - сказал Анцев. По его словам, "Иней" способен обнаруживать сверхмалые БПЛА на расстоянии до 5 километров, более крупные цели РЛС видит "гораздо дальше". В систему заложена база данных, позволяющая различать дроны различных типов и птиц. "Несколько комплексов "Иней" можно установить на аэродромах, протяженных объектах критической инфраструктуры, создав вокруг них сплошное радиолокационное поле. Кроме того, ввиду своих малых габаритов при желании "Иней" можно устанавливать на различные системы вооружения, превратив его таким образом в бортовую РЛС", - рассказал Анцев. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" - один из российских лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов. Среди направлений работы компании: радиолокационные комплексы, робототехника, беспилотные летательные аппараты, метео- и магнитометрические системы, а также скоростные суда и комплексы морского базирования.

https://ria.ru/20240612/dron-1952307624.html

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безопасность, россия, георгий анцев, нпп "радар ммс"