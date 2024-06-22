https://ria.ru/20240622/indiya-1954695927.html

В Индии от поддельного алкоголя погибли не менее 55 человек

В Индии от поддельного алкоголя погибли не менее 55 человек - РИА Новости, 22.06.2024

В Индии от поддельного алкоголя погибли не менее 55 человек

Число погибших от употребления поддельного алкоголя в индийском штате Тамилнад достигло 55 человек, еще 142 человека остаются в больницах с отравлением,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:58

2024-06-22T11:58

2024-06-22T11:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Число погибших от употребления поддельного алкоголя в индийском штате Тамилнад достигло 55 человек, еще 142 человека остаются в больницах с отравлением, сообщает издание Hindu. Инцидент произошел в городе Каллакуричи, расположенном примерно в 250 километрах от столицы штата Ченнаи. Первые сообщения о гибели людей из-за поддельного алкоголя в этом районе начали появляться 18 июня, после чего их число неуклонно росло. По итогам предварительного расследования полиция арестовала четырех подозреваемых в торговле контрафактным алкоголем и задержала еще 10. Правительство штата также отстранило от должности начальника районной полиции, заместителя суперинтенданта полиции, три инспектора и трех младших инспекторов. "Обвиняемые арестованы. В отношении должностных лиц, которые не смогли предотвратить это, были приняты меры. Мы будем жестко расправляться с ними. Если общественность будет жаловаться на таких преступников, будут приняты меры", - заявил главный министр штата Мутхувел Карунанидхи Сталин в соцсети X. Глава штата объявил о выплате компенсации в размере 100 тысяч рупий (1,2 тысячи долларов) семьям погибших из-за отравления спиртными напитками и помощи в размере 50 тысяч рупий для отравившихся. Он также поручил создать следственную комиссию, которой поручено представить отчет по этому инциденту через 3 месяца. Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.

https://radiosputnik.ru/20231030/alkogol-1906171902.html

https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тамилнад, ченнаи, индия