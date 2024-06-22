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Икону "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 22.06.2024
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Религия
 
11:59 22.06.2024 (обновлено: 12:50 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/ikona-1954696282.html
Икону "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру
Икону "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру - РИА Новости, 22.06.2024
Икону "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру
Икону Андрея Рублева "Троица" увезли в субботу из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы, передает... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:59
2024-06-22T12:50
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Икону Андрея Рублева "Троица" увезли в субботу из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы, передает корреспондент РИА Новости. Из капсулы, в которой икона была в храме, ее перенесли в специальный ящик и погрузили в машину для перевозки художественных ценностей компании "Арт-курьер", машину сопровождала дорожно-патрульная служба. Всенощное бдение в субботу и божественную литургию в воскресенье в Троице-Сергиевой лавре возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в монастыре. "Троица" была написана преподобным Андреем Рублевым в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского - ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Все последующее время икона находилась в соборе, а в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР образ был передан в Государственную Третьяковскую галерею. В иконостас храма поместили список (копию) иконы, созданный реставратором Николаем Барановым. Решение о возвращении святыни на ее историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы "Троица" в лавру. С 5 января этого года святыня временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве и доступна для поклонения.
https://ria.ru/20240619/troitsa-1953969704.html
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Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру
Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы.
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рсфср, россия, москва, сергий радонежский, владимир путин, день святой троицы
Религия, РСФСР, Россия, Москва, Сергий Радонежский, Владимир Путин, День Святой Троицы
Икону "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру

Икону Андрея Рублева "Троица" увезли в Троице-Сергиеву лавру

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Икону Андрея Рублева "Троица" увезли в субботу из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы, передает корреспондент РИА Новости.
Из капсулы, в которой икона была в храме, ее перенесли в специальный ящик и погрузили в машину для перевозки художественных ценностей компании "Арт-курьер", машину сопровождала дорожно-патрульная служба.
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Источник рассказал о состоянии иконы "Троица"
19 июня, 14:05
Всенощное бдение в субботу и божественную литургию в воскресенье в Троице-Сергиевой лавре возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили в монастыре.
"Троица" была написана преподобным Андреем Рублевым в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора лавры по просьбе преподобного Никона Радонежского - ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Все последующее время икона находилась в соборе, а в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР образ был передан в Государственную Третьяковскую галерею. В иконостас храма поместили список (копию) иконы, созданный реставратором Николаем Барановым.
Решение о возвращении святыни на ее историческое место было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы "Троица" в лавру. С 5 января этого года святыня временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве и доступна для поклонения.
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