https://ria.ru/20240622/gospodderzhka-1954748649.html

Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников

Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников - РИА Новости, 22.06.2024

Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:51

2024-06-22T16:51

2024-06-22T16:53

экономика

технологии

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.

https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)