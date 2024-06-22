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Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников - РИА Новости, 22.06.2024
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16:51 22.06.2024 (обновлено: 16:53 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/gospodderzhka-1954748649.html
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:51
2024-06-22T16:53
экономика
технологии
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
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экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников

Путин подписал закон о господдержке разработчиков и производителей беспилотников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПроизводство беспилотных летательных аппаратов
Производство беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Производство беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг.
Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
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