https://ria.ru/20240622/gospodderzhka-1954748649.html
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников - РИА Новости, 22.06.2024
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:51
2024-06-22T16:51
2024-06-22T16:53
экономика
технологии
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906282157_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_b36030501385946f887c74ab9f5ca34a.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года. Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.
https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906282157_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_1812837041a0d57e5109fc43350b7567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал закон о господдержке производителей беспилотников
Путин подписал закон о господдержке разработчиков и производителей беспилотников
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет таким организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг.
Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Промышленные предприятия в РФ сейчас могут получать разные формы господдержки - финансовую, информационно-консультационную, поддержку научно-технической и инновационной деятельности, внешнеэкономической деятельности.