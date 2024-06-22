https://ria.ru/20240622/gorlovka-1954666817.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 22.06.2024
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
Трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:44
2024-06-22T08:44
2024-06-22T08:44
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горловка
гольмовский
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в поселке Гольмовский ранены трое мирных горловчан", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 08.00 ВСУ атаковали Никитовский район Горловки с применением дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240622/obstrel-1954665101.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
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РИА Новости
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В мире, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека
Мэр Горловки Приходько: при атаке дрона ВСУ пострадали трое мирных жителей