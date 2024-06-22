https://ria.ru/20240622/gorlovka-1954666817.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека

В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека - РИА Новости, 22.06.2024

В Горловке при атаке БПЛА пострадали три человека

Трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:44

2024-06-22T08:44

2024-06-22T08:44

в мире

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей поселка Гольмовский получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в поселке Гольмовский ранены трое мирных горловчан", - написал Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 08.00 ВСУ атаковали Никитовский район Горловки с применением дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240622/obstrel-1954665101.html

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

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гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол