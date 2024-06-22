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Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 22.06.2024
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09:15 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/gintsburg-1954670130.html
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 22.06.2024
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака
Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:15
2024-06-22T09:15
общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года. "Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины. Вакцины ведь для каждого пациента делаются индивидуально, эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдаёт мне фактически план, чертеж будущей вакцины", - сказал Гинцбург. Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создаётся под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.
https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html
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общество, александр гинцбург
Общество, Александр Гинцбург
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцина от рака будет персонализированной

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года.
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"Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины. Вакцины ведь для каждого пациента делаются индивидуально, эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдаёт мне фактически план, чертеж будущей вакцины", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создаётся под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.
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