https://ria.ru/20240622/gintsburg-1954670130.html

Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака

Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 22.06.2024

Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака

Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:15

2024-06-22T09:15

2024-06-22T09:15

общество

александр гинцбург

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года. "Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины. Вакцины ведь для каждого пациента делаются индивидуально, эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдаёт мне фактически план, чертеж будущей вакцины", - сказал Гинцбург. Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создаётся под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.

https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html

https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр гинцбург