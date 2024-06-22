https://ria.ru/20240622/gintsburg-1954670130.html
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака - РИА Новости, 22.06.2024
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака
Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:15
2024-06-22T09:15
2024-06-22T09:15
общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года. "Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины. Вакцины ведь для каждого пациента делаются индивидуально, эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдаёт мне фактически план, чертеж будущей вакцины", - сказал Гинцбург. Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создаётся под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.
https://ria.ru/20240214/rak-1927401567.html
https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гинцбург
Общество, Александр Гинцбург
Гинцбург рассказал о разработке вакцины от рака
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцина от рака будет персонализированной
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года.
"Сейчас мы привлекли целую лабораторию, и нам делают программное обеспечение на высоком профессиональном, международном уровне. То есть искусственный интеллект, нейросеть будут помогать в создании вакцины. Вакцины ведь для каждого пациента делаются индивидуально, эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдаёт мне фактически план, чертеж будущей вакцины", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что благодаря такому режиму работы с нейросетью разработка вакцины, которая создаётся под каждого конкретного больного, будет занимать от начала исследования опухоли максимум неделю.