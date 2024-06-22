https://ria.ru/20240622/genichesk-1954688529.html
Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать"
Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" - РИА Новости, 22.06.2024
Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать"
Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:12
2024-06-22T11:12
2024-06-22T12:13
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн — РИА Новости. Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. Возложение цветов приурочили ко Дню памяти и скорби 22 июня. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Акция началась в девять утра, в ней приняли участие более ста человек из числа местных жителей. Мероприятие организовали с участием областных властей, общественного движения "Юнармия" и Российского военно-исторического общества.Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества. Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.
https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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юнармия, геническ, общество
Юнармия, Геническ, Общество
Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать"
Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" в центре города
ГЕНИЧЕСК, 22 июн — РИА Новости. Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов приурочили ко Дню памяти и скорби 22 июня. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Акция началась в девять утра, в ней приняли участие более ста человек из числа местных жителей.
Мероприятие организовали с участием областных властей, общественного движения "Юнармия
" и Российского военно-исторического общества.
Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества.
Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.