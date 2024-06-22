https://ria.ru/20240622/genichesk-1954688529.html

Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать"

Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" - РИА Новости, 22.06.2024

Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать"

Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:12

2024-06-22T11:12

2024-06-22T12:13

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ГЕНИЧЕСК, 22 июн — РИА Новости. Жители Геническа возложили цветы к мемориалу "Скорбящая мать" в центре города, сообщил корреспондент РИА Новости. Возложение цветов приурочили ко Дню памяти и скорби 22 июня. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Акция началась в девять утра, в ней приняли участие более ста человек из числа местных жителей. Мероприятие организовали с участием областных властей, общественного движения "Юнармия" и Российского военно-исторического общества.Рано утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вторглась в СССР, что положило начало Великой Отечественной войне. Постановлением Президиума Верховного Совета России в 1992 году этот день объявили Днем памяти защитников Отечества. Указом президента от 8 июня 1996 года его название изменили на День памяти и скорби.

https://ria.ru/20240622/svechi-1954654853.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юнармия, геническ, общество