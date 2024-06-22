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В Британии Фаража назвали непригодным для политических должностей - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/farazh-1954700917.html
В Британии Фаража назвали непригодным для политических должностей
В Британии Фаража назвали непригодным для политических должностей - РИА Новости, 22.06.2024
В Британии Фаража назвали непригодным для политических должностей
Британский министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:29
2024-06-22T12:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Британский министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических должностей после его высказываний о причинах украинского конфликта. "Найджел Фараж поставил себя за пределы этой единой позиции (по поддержке Украины – ред.)… Это делает его непригодным для каких-либо политических должностей в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте", - написал Хили на своей странице в соцсети X. Накануне Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить соответствующий декрет. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html
https://ria.ru/20240622/ukraina-1954681069.html
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россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
В Британии Фаража назвали непригодным для политических должностей

Фаража назвали непригодным для политических должностей после его слов об Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Великобритании Найджел Фараж
Депутат Европейского парламента от Великобритании Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутат Европейского парламента от Великобритании Найджел Фараж . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Британский министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража "непригодным" для политических должностей после его высказываний о причинах украинского конфликта.
«
"Найджел Фараж поставил себя за пределы этой единой позиции (по поддержке Украины – ред.)… Это делает его непригодным для каких-либо политических должностей в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы возглавлять серьёзную партию в парламенте", - написал Хили на своей странице в соцсети X.
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Накануне Фараж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В РФ ранее не раз обращали на беспрецедентную активность НАТО у западных границ и заявляли, что НАТО нацелена на конфронтацию. В России заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. К тому же Москва отмечала, что именно ориентация Киева на альянс, куда его втягивает Запад, стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить соответствующий декрет.
Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТО
 
 
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