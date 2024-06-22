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Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:52 22.06.2024 (обновлено: 01:54 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/fab-1954650609.html
Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ
Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ
Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео нового удара бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) по... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T01:52
2024-06-22T01:54
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
андрей руденко
вооруженные силы украины
фаб-3000
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео нового удара бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) по ВСУ в Харьковской области."Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК", — написал Руденко.На кадрах, опубликованных корреспондентом, виден прилет боеприпаса рядом со зданием и последовавший за этим мощный взрыв.В пятницу журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, заявил о первом применении ФАБ-3000 с УМПК российскими войсками.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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харьковская область, россия, андрей руденко, вооруженные силы украины, фаб-3000
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Андрей Руденко, Вооруженные силы Украины, ФАБ-3000
Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ

Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ в Липцах под Харьковом

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео нового удара бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) по ВСУ в Харьковской области.
"Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК", — написал Руденко.
На кадрах, опубликованных корреспондентом, виден прилет боеприпаса рядом со зданием и последовавший за этим мощный взрыв.
В пятницу журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, заявил о первом применении ФАБ-3000 с УМПК российскими войсками.
В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Кадр видео предполагаемого первого применения авиабомбы ФАБ-300 в зоне СВО
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияАндрей РуденкоВооруженные силы УкраиныФАБ-3000
 
 
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