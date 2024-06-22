https://ria.ru/20240622/fab-1954650609.html

Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ

Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Появилось видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео нового удара бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) по... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T01:52

2024-06-22T01:52

2024-06-22T01:54

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

андрей руденко

вооруженные силы украины

фаб-3000

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео нового удара бомбой ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции (УМПК) по ВСУ в Харьковской области."Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК", — написал Руденко.На кадрах, опубликованных корреспондентом, виден прилет боеприпаса рядом со зданием и последовавший за этим мощный взрыв.В пятницу журналист немецкой Bild Юлиан Репке со ссылкой на видео, распространившееся в интернете, заявил о первом применении ФАБ-3000 с УМПК российскими войсками.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240621/oruzhie-1954430750.html

харьковская область

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харьковская область, россия, андрей руденко, вооруженные силы украины, фаб-3000