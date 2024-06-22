https://ria.ru/20240622/energodar-1954667360.html

Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС

Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2024

Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что удары по ключевой энергетической... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:53

2024-06-22T08:53

2024-06-22T08:53

специальная военная операция на украине

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью плана ВСУ по подготовки новой попытки форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС. ВСУ на этой неделе атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. "Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, все, кого киевский режим отправит форсировать Днепр, обречены на верную смерть. "Всех, кого Зеленский отправит в подобный контрнаступ – смертники. Они не продержатся и погибнут, но картинка для Запада обеспечена. Пожертвовав сотнями боевиков ВСУ, Зеленский сможет изобразить картинку перемоги, чтобы попытаться сыграть свою роль в удержании власти теряющего поддержку американцев ослабевшего и обезумевшего Байдена", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html

https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность