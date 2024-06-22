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Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2024
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08:53 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/energodar-1954667360.html
Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС
Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС - РИА Новости, 22.06.2024
Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что удары по ключевой энергетической... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:53
2024-06-22T08:53
специальная военная операция на украине
днепр (город)
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью плана ВСУ по подготовки новой попытки форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС. ВСУ на этой неделе атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. "Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, все, кого киевский режим отправит форсировать Днепр, обречены на верную смерть. "Всех, кого Зеленский отправит в подобный контрнаступ – смертники. Они не продержатся и погибнут, но картинка для Запада обеспечена. Пожертвовав сотнями боевиков ВСУ, Зеленский сможет изобразить картинку перемоги, чтобы попытаться сыграть свою роль в удержании власти теряющего поддержку американцев ослабевшего и обезумевшего Байдена", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html
https://ria.ru/20240406/zaes-1938179671.html
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днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил, что ВСУ могут готовить новую попытку захвата ЗАЭС

Рогов: удары по Энергодару могут быть частью плана ВСУ по захвату ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что удары по ключевой энергетической инфраструктуре Энергодара могут быть частью плана ВСУ по подготовки новой попытки форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС.
ВСУ на этой неделе атаковали дронами две подстанции, снабжающие Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Сначала подстанцию "Луч", полностью ее уничтожив, затем вечером в пятницу нанесли удар по подстанции "Радуга", повредив трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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"Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, по его словам, все, кого киевский режим отправит форсировать Днепр, обречены на верную смерть.
"Всех, кого Зеленский отправит в подобный контрнаступ – смертники. Они не продержатся и погибнут, но картинка для Запада обеспечена. Пожертвовав сотнями боевиков ВСУ, Зеленский сможет изобразить картинку перемоги, чтобы попытаться сыграть свою роль в удержании власти теряющего поддержку американцев ослабевшего и обезумевшего Байдена", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Владимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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