Рогов объяснил, откуда ВСУ бьют по Энергодару
Рогов: ВСУ бьют по Энергодару из городов Никополь и Марганец
© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Удары по Энергодару Запорожской области украинские войска осуществляют с правого берега Днепра - из городов Никополь и Марганец, а также сёл Марьевка, Ильинка и Добрая Надежда, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
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"Беспилотники летят из Никополя правого берега Днепра. Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сёл Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда. Боевики ВСУ бьют целенаправленно по подстанциям и распределительным узлам, прекрасно понимая, что они обеспечивают электроэнергией исключительно мирное население, а не военные объекты", - сказал Рогов.
По его словам, ВСУ стремятся любым путем помешать восстановлению мирной жизни в Запорожской области.
Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС - крупнейшей АЭС Европы по числу блоков и установленной мощности.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.