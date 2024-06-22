https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html

Рогов объяснил, откуда ВСУ бьют по Энергодару

Рогов объяснил, откуда ВСУ бьют по Энергодару - РИА Новости, 22.06.2024

Рогов объяснил, откуда ВСУ бьют по Энергодару

Удары по Энергодару Запорожской области украинские войска осуществляют с правого берега Днепра - из городов Никополь и Марганец, а также сёл Марьевка, Ильинка и РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T05:36

2024-06-22T05:36

2024-06-22T05:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Удары по Энергодару Запорожской области украинские войска осуществляют с правого берега Днепра - из городов Никополь и Марганец, а также сёл Марьевка, Ильинка и Добрая Надежда, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". "Беспилотники летят из Никополя правого берега Днепра. Артиллерия бьет из Никополя, Марганца, сёл Марьевка, Ильинка, а также Добрая Надежда. Боевики ВСУ бьют целенаправленно по подстанциям и распределительным узлам, прекрасно понимая, что они обеспечивают электроэнергией исключительно мирное население, а не военные объекты", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ стремятся любым путем помешать восстановлению мирной жизни в Запорожской области. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС - крупнейшей АЭС Европы по числу блоков и установленной мощности. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231010/energodar-1901665540.html

https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html

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