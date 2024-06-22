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Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России - РИА Новости, 22.06.2024
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Туризм
 
11:08 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/ekspert-1954687619.html
Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России
Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России - РИА Новости, 22.06.2024
Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России
Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:08
2024-06-22T11:08
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Безусловно. Но проблема в том, что инфраструктура еще пока явно к этому не готова. Скорее всего, где-то к 2030 году будет более-менее адекватное предложение, когда появится несколько больших курортов", - ответил Кобищанов на вопрос о том, нравится ли россиянам путешествовать по России. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть проблемы с аэропортами. "Их явно не хватает, а многие из тех, что есть, требуют инновации. Дороги – это отдельная история. Еще одна очень большая проблема – нехватка кадров. Потребуется много лет для того, чтобы воспитать хороших специалистов, которые бы работали на курортах, в гостиницах, ресторанах", - сказал вице-президент АТОР. "При богатом природном потенциале и достаточно большом населении, инфраструктура отстает на десятилетия. Если удастся этот разрыв нагнать, то туристический потенциал у России колоссальный, его даже сложно с чем-либо сравнить", - заключил он. Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240511/puteshestvie-1945215560.html
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новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России

Эксперт: людям нравится путешествовать по России, но инфраструктура не готова

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на снежные вершины хребта Академика Обручева в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на снежные вершины хребта Академика Обручева в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на снежные вершины хребта Академика Обручева в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россиянам нравится путешествовать по России, однако инфраструктура к имеющемуся спросу не готова и отстает от запросов туристов на десятилетия, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
«
"Безусловно. Но проблема в том, что инфраструктура еще пока явно к этому не готова. Скорее всего, где-то к 2030 году будет более-менее адекватное предложение, когда появится несколько больших курортов", - ответил Кобищанов на вопрос о том, нравится ли россиянам путешествовать по России.
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Он подчеркнул, что сейчас в стране есть проблемы с аэропортами. "Их явно не хватает, а многие из тех, что есть, требуют инновации. Дороги – это отдельная история. Еще одна очень большая проблема – нехватка кадров. Потребуется много лет для того, чтобы воспитать хороших специалистов, которые бы работали на курортах, в гостиницах, ресторанах", - сказал вице-президент АТОР.
«
"При богатом природном потенциале и достаточно большом населении, инфраструктура отстает на десятилетия. Если удастся этот разрыв нагнать, то туристический потенциал у России колоссальный, его даже сложно с чем-либо сравнить", - заключил он.
Полный текст интервью читайте 23 июня на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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