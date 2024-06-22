Ефимов: крупный образовательный комплекс появится в Новой Москве
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В московской Щербинке в ТиНАО за счет частных инвестиций появится крупный образовательный комплекс на 1575 мест, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Объект будет возведен на Любучанской улице, земельных участках 6, 8.
"В Новомосковском округе появится образовательный комплекс на 1575 мест. Общая площадь объекта превысит 26 тысяч квадратных метров. Он будет построен за счет частных инвестиций и после ввода в эксплуатацию передан в систему образования Москвы. Завершить строительство образовательного комплекса планируется в 2026 году", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Уточняется, что Мосгосстройнадзор уже оформил всю необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к реализации проекта. Само здание образовательного комплекса будет состоять из двух функциональных блоков.
Как рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в нем запланированы четырехэтажный школьный блок и трехэтажный дошкольный блок.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что каждый этап возведения образовательного учреждения будет находиться под надзором инспекторов Комитета. После получения извещения о начале работ на стройплощадке они составят индивидуальную программу проверок объекта и организуют профилактическую работу.
Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что с начала 2024 года на территории ТиНАО построили шесть объектов образования: две школы и четыре детских сада. Он указал, что до конца года планируется достроить еще более 20 таких зданий. С момента присоединения к столице в ТиНАО было введено более 170 объектов социальной инфраструктуры, из них более 140 – объекты образования.