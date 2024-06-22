В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине
В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 22 июня по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Никополь-Мариупольской получил ранение мужчина 1950 года рождения", - сообщает представительство.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
30 марта, 08:37