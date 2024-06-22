https://ria.ru/20240622/donetsk-1954700532.html

В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине

В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине - РИА Новости, 22.06.2024

В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине

Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:25

2024-06-22T12:25

2024-06-22T12:26

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 22 июня по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Никополь-Мариупольской получил ранение мужчина 1950 года рождения", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240507/mina-1944471848.html

https://ria.ru/20240330/mina-1936779658.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк