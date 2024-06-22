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В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине - РИА Новости, 22.06.2024
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12:25 22.06.2024 (обновлено: 12:26 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/donetsk-1954700532.html
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине - РИА Новости, 22.06.2024
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине
Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:25
2024-06-22T12:26
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 22 июня по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Никополь-Мариупольской получил ранение мужчина 1950 года рождения", - сообщает представительство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240507/mina-1944471848.html
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Куйбышевском районе Донецка в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 22 июня по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" по улице Никополь-Мариупольской получил ранение мужчина 1950 года рождения", - сообщает представительство.
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В миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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