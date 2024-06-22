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Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы - РИА Новости, 22.06.2024
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16:18 22.06.2024 (обновлено: 17:08 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/delo-1954742441.html
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы - РИА Новости, 22.06.2024
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы
Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:18
2024-06-22T17:08
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. &quot;Четырнадцатого июня 2024 года в полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска. Сорокадевятилетний мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК (&quot;Истязание&quot;), ч. 1 ст. 119 УК (&quot;Угроза убийством&quot;)&quot;, — уточнили в ведомстве.По версии следствия, в ночное время 14 июня депутат, находясь в квартире дома по улице Юности города Красноярска, во время конфликта с сожительницей несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она из-за сложившейся обстановки восприняла серьезно. &quot;Со слов женщины, в 2022 году подозреваемый также дважды наносил ей руками и ногами множественные удары в область головы и тела. За медицинской помощью она не обращалась&quot;, — отметили в СК.Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы

На депутата заксобрания Красноярского края завели дело за избиение сожительницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.
«

"Четырнадцатого июня 2024 года в полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска. Сорокадевятилетний мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК ("Истязание"), ч. 1 ст. 119 УК ("Угроза убийством")", — уточнили в ведомстве.

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В начале недели официальный представитель СК сообщал РИА Новости, что начата проверка в отношении вице-спикера краевого парламента Андрея Новака, которого жительница Красноярска обвинила в побоях, истязании и угрозе убийством. В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт с, предположительно, сожительницей у депутата произошел якобы из-за его измены. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и называет всю историю провокацией.

По версии следствия, в ночное время 14 июня депутат, находясь в квартире дома по улице Юности города Красноярска, во время конфликта с сожительницей несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она из-за сложившейся обстановки восприняла серьезно.
«

"Со слов женщины, в 2022 году подозреваемый также дважды наносил ей руками и ногами множественные удары в область головы и тела. За медицинской помощью она не обращалась", — отметили в СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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