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Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы - РИА Новости, 22.06.2024
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы
Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:18
2024-06-22T16:18
2024-06-22T17:08
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КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. "Четырнадцатого июня 2024 года в полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска. Сорокадевятилетний мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК ("Истязание"), ч. 1 ст. 119 УК ("Угроза убийством")", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, в ночное время 14 июня депутат, находясь в квартире дома по улице Юности города Красноярска, во время конфликта с сожительницей несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она из-за сложившейся обстановки восприняла серьезно. "Со слов женщины, в 2022 году подозреваемый также дважды наносил ей руками и ногами множественные удары в область головы и тела. За медицинской помощью она не обращалась", — отметили в СК.Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы
На депутата заксобрания Красноярского края завели дело за избиение сожительницы