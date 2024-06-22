https://ria.ru/20240622/delo-1954742441.html

Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы

Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы - РИА Новости, 22.06.2024

Вице-спикера красноярского заксобрания заподозрили в избиении сожительницы

Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:18

2024-06-22T16:18

2024-06-22T17:08

происшествия

красноярск

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело на зампредседателя заксобрания Красноярского края за избиение своей сожительницы, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. "Четырнадцатого июня 2024 года в полицию поступило заявление от 47-летней жительницы города Красноярска. Сорокадевятилетний мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК ("Истязание"), ч. 1 ст. 119 УК ("Угроза убийством")", — уточнили в ведомстве.По версии следствия, в ночное время 14 июня депутат, находясь в квартире дома по улице Юности города Красноярска, во время конфликта с сожительницей несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она из-за сложившейся обстановки восприняла серьезно. "Со слов женщины, в 2022 году подозреваемый также дважды наносил ей руками и ногами множественные удары в область головы и тела. За медицинской помощью она не обращалась", — отметили в СК.Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20240327/khuliganstvo-1936075947.html

https://ria.ru/20240318/srok-1934021529.html

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