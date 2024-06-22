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В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов - РИА Новости, 22.06.2024
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19:25 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/dardanelly-1954772181.html
В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов
В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов - РИА Новости, 22.06.2024
В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов
Движение судов в проливе Дарданеллы, частично приостановленное в направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера, возобновилось в обоих направлениях,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:25
2024-06-22T19:25
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы, частично приостановленное в направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера, возобновилось в обоих направлениях, передал телеканал Habertürk со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры. Ограничения в движении судов в проливе вызвал отказ двигателя у танкера PAROS. "Судоходство в проливе Дарданеллы, которое было приостановлено из-за поломки судна, открыто в обоих направлениях", - передал телеканал.
https://ria.ru/20240106/tanker-1919923819.html
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в мире, дарданеллы, турция
В мире, Дарданеллы, Турция
В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов

Habertrk: движение судов в проливе Дарданеллы возобновилось в обоих направлениях

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы, частично приостановленное в направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера, возобновилось в обоих направлениях, передал телеканал Habertürk со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.
Ограничения в движении судов в проливе вызвал отказ двигателя у танкера PAROS.
"Судоходство в проливе Дарданеллы, которое было приостановлено из-за поломки судна, открыто в обоих направлениях", - передал телеканал.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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6 января, 11:57
 
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