https://ria.ru/20240622/dardanelly-1954772181.html

В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов

В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов - РИА Новости, 22.06.2024

В проливе Дарданеллы возобновилось движение судов

Движение судов в проливе Дарданеллы, частично приостановленное в направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера, возобновилось в обоих направлениях,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:25

2024-06-22T19:25

2024-06-22T19:25

в мире

дарданеллы

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg

АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы, частично приостановленное в направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера, возобновилось в обоих направлениях, передал телеканал Habertürk со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры. Ограничения в движении судов в проливе вызвал отказ двигателя у танкера PAROS. "Судоходство в проливе Дарданеллы, которое было приостановлено из-за поломки судна, открыто в обоих направлениях", - передал телеканал.

https://ria.ru/20240106/tanker-1919923819.html

дарданеллы

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дарданеллы, турция