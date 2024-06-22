https://ria.ru/20240622/dardanelly-1954748456.html

В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов

В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов - РИА Новости, 22.06.2024

В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов

Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено в направлении с севера на юг, передал телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:50

2024-06-22T16:50

2024-06-22T16:50

в мире

дарданеллы

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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено в направлении с севера на юг, передал телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры. "Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS", - передал телеканал. Движение судов будет продолжено в одностороннем направлении юг-север.

https://ria.ru/20230922/proliv-1897930718.html

дарданеллы

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дарданеллы