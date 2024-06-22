https://ria.ru/20240622/dardanelly-1954748456.html
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов - РИА Новости, 22.06.2024
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов
Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено в направлении с севера на юг, передал телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:50
2024-06-22T16:50
2024-06-22T16:50
в мире
дарданеллы
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено в направлении с севера на юг, передал телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры. "Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS", - передал телеканал. Движение судов будет продолжено в одностороннем направлении юг-север.
https://ria.ru/20230922/proliv-1897930718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы
В проливе Дарданеллы частично приостановили движение судов
Движение судов в Дарданеллах приостановлено в направлении с севера на юг
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено в направлении с севера на юг, передал телеканал A Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры.
"Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS", - передал телеканал.
Движение судов будет продолжено в одностороннем направлении юг-север.