https://ria.ru/20240622/bundesver-1954726753.html
Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской
Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской - РИА Новости, 22.06.2024
Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской
Экипажи истребителей Tornado в рамках учений Pacific Skies 24 в Аляске отработали сброс высокоточных бомб GBU-54 с лазерным наведением, сообщает издание... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:52
2024-06-22T14:52
2024-06-22T14:52
аляска
япония
австралия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/83/1476888339_0:62:1001:625_1920x0_80_0_0_b3df9b7ef6f870926aa1ba1821f705f8.jpg
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Экипажи истребителей Tornado в рамках учений Pacific Skies 24 в Аляске отработали сброс высокоточных бомб GBU-54 с лазерным наведением, сообщает издание Münchner Merkur со ссылкой на немецкие ВВС. Во время учений истребители впервые за много лет снизились на минимальную высоту полёта в 30 метров, поднимаясь лишь непосредственно перед атакой. В ходе учений отрабатывался сброс высокоточных бомб GBU-54 с лазерным наведением. "Мы купили Tornado в 1980-х годах специально для того, чтобы он мог летать под вражескими радарами. Это означает, что он может оставаться практически незамеченным для вражеской ПВО в течение длительного времени", - цитирует газета представителя немецких ВВС. В рамках Pacific Skies 24 Более 30 истребителей, вертолетов, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков примут участие в пяти индивидуальных маневрах в Аляске, Японии, Австралии, Индии Гавайях. Учения продлятся до середины августа.
https://ria.ru/20240620/bi-1954308983.html
https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html
аляска
япония
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147688/83/1476888339_43:0:956:685_1920x0_80_0_0_f8f64141bfc06b3de0e9458d649701c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, япония, австралия, в мире
Аляска, Япония, Австралия, В мире
Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской
Истребители Tornado отработали сброс бомб GBU-54 с лазерным наведением