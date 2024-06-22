https://ria.ru/20240622/bundesver-1954726753.html

Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской

Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской - РИА Новости, 22.06.2024

Истребители бундесвера отработали применение бомб над Аляской

Экипажи истребителей Tornado в рамках учений Pacific Skies 24 в Аляске отработали сброс высокоточных бомб GBU-54 с лазерным наведением, сообщает издание... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:52

2024-06-22T14:52

2024-06-22T14:52

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Экипажи истребителей Tornado в рамках учений Pacific Skies 24 в Аляске отработали сброс высокоточных бомб GBU-54 с лазерным наведением, сообщает издание Münchner Merkur со ссылкой на немецкие ВВС. Во время учений истребители впервые за много лет снизились на минимальную высоту полёта в 30 метров, поднимаясь лишь непосредственно перед атакой. В ходе учений отрабатывался сброс высокоточных бомб GBU-54 с лазерным наведением. "Мы купили Tornado в 1980-х годах специально для того, чтобы он мог летать под вражескими радарами. Это означает, что он может оставаться практически незамеченным для вражеской ПВО в течение длительного времени", - цитирует газета представителя немецких ВВС. В рамках Pacific Skies 24 Более 30 истребителей, вертолетов, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков примут участие в пяти индивидуальных маневрах в Аляске, Японии, Австралии, Индии Гавайях. Учения продлятся до середины августа.

https://ria.ru/20240620/bi-1954308983.html

https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

аляска, япония, австралия, в мире