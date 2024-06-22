https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954796706.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.06.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Трубчевского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-22T23:07

2024-06-22T23:07

2024-06-23T00:30

специальная военная операция на украине

трубчевский район

брянская область

россия

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Трубчевского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

трубчевский район

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

трубчевский район, брянская область, россия, александр богомаз