https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954796706.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 23.06.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Трубчевского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-22T23:07
2024-06-22T23:07
2024-06-23T00:30
специальная военная операция на украине
трубчевский район
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Трубчевского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
трубчевский район
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трубчевский район, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Трубчевский район, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Богомаз: силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью