https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954660211.html

Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА

Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА - РИА Новости, 22.06.2024

Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА

Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, рост отмен бронирований после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не фиксируется,... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T06:12

2024-06-22T06:12

2024-06-22T06:12

краснодарский край

россия

темрюкский район

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg

КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, рост отмен бронирований после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не фиксируется, рассказал РИА Новости врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. "В целом обстановка на курортах Краснодарского края остается стабильной и безопасной. У нас работает горячая линия курортов Краснодарского края, и до настоящего времени ни одного обращения на данную тему не поступало. По данным муниципальных образований, роста отмен бронирований мы не фиксируем. А по Азовскому побережью отмечается даже небольшое увеличение", - сказал Зарицкий. В пятницу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке преступного киевского режима, которой подверглись объекты гражданской инфраструктуры в ряде муниципалитетов региона, в том числе курортные территории. Так, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. По словам Зарицкого, объект получил небольшие повреждения. Погибших и пострадавших нет. В Ейском районе силы ПВО России также отразили атаку беспилотников, никто со стороны гражданского населения не пострадал, разрушений инфраструктуры - нет, отмечают власти. По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 43 БПЛА над территорией Краснодарского края.

https://ria.ru/20240620/tramvay-1954262219.html

https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html

краснодарский край

россия

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, темрюкский район, вениамин кондратьев