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Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА - РИА Новости, 22.06.2024
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06:12 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954660211.html
Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА
Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА - РИА Новости, 22.06.2024
Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА
Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, рост отмен бронирований после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не фиксируется,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T06:12
2024-06-22T06:12
краснодарский край
россия
темрюкский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, рост отмен бронирований после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не фиксируется, рассказал РИА Новости врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. "В целом обстановка на курортах Краснодарского края остается стабильной и безопасной. У нас работает горячая линия курортов Краснодарского края, и до настоящего времени ни одного обращения на данную тему не поступало. По данным муниципальных образований, роста отмен бронирований мы не фиксируем. А по Азовскому побережью отмечается даже небольшое увеличение", - сказал Зарицкий. В пятницу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке преступного киевского режима, которой подверглись объекты гражданской инфраструктуры в ряде муниципалитетов региона, в том числе курортные территории. Так, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. По словам Зарицкого, объект получил небольшие повреждения. Погибших и пострадавших нет. В Ейском районе силы ПВО России также отразили атаку беспилотников, никто со стороны гражданского населения не пострадал, разрушений инфраструктуры - нет, отмечают власти. По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 43 БПЛА над территорией Краснодарского края.
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краснодарский край, россия, темрюкский район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Россия, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев
Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА

Минкурортов Кубани не фиксирует рост отмены бронирований из-за атак БПЛА ВСУ

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, рост отмен бронирований после отраженной попытки атаки украинских беспилотников не фиксируется, рассказал РИА Новости врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
«
"В целом обстановка на курортах Краснодарского края остается стабильной и безопасной. У нас работает горячая линия курортов Краснодарского края, и до настоящего времени ни одного обращения на данную тему не поступало. По данным муниципальных образований, роста отмен бронирований мы не фиксируем. А по Азовскому побережью отмечается даже небольшое увеличение", - сказал Зарицкий.
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В пятницу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о массированной атаке преступного киевского режима, которой подверглись объекты гражданской инфраструктуры в ряде муниципалитетов региона, в том числе курортные территории. Так, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. По словам Зарицкого, объект получил небольшие повреждения. Погибших и пострадавших нет. В Ейском районе силы ПВО России также отразили атаку беспилотников, никто со стороны гражданского населения не пострадал, разрушений инфраструктуры - нет, отмечают власти.
По данным Минобороны России, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 43 БПЛА над территорией Краснодарского края.
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Краснодарский крайРоссияТемрюкский районВениамин Кондратьев
 
 
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