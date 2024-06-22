https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954651693.html
В Брянской области сбили два беспилотника
В Брянской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.06.2024
В Брянской области сбили два беспилотника
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:07
2024-06-22T02:07
2024-06-22T02:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
суражский район
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954595845.html
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области сбили два беспилотника
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области два БПЛА ВСУ