https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954651693.html

В Брянской области сбили два беспилотника

В Брянской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 22.06.2024

В Брянской области сбили два беспилотника

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T02:07

2024-06-22T02:07

2024-06-22T02:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240621/bespilotnik-1954595845.html

брянская область

суражский район

россия

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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, суражский район, россия